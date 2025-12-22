Las Azucenas: residencias de referencia en Salamanca que combinan hogar y bienestar para mayores

En plena provincia de Salamanca, existen dos residencias que han conseguido convertir la atención a mayores en mucho más que cuidados: en una verdadera experiencia de hogar, bienestar y actividad. Con centros en Calvarrasa de Abajo y San Morales, Las Azucenas combina comodidad, servicios médicos especializados y actividades diseñadas para mantener la autonomía de sus residentes, haciendo que cada día sea único y lleno de oportunidades.

Instalaciones pensadas para la comodidad y la vida diaria

El centro de Calvarrasa de Abajo cuenta con 30.000 metros cuadrados de terreno que rodean un edificio de 3.200 m² de una sola planta, con 99 plazas. Sus habitaciones son amplias y adaptadas, con baño propio y zona de office, mientras que el edificio incluye lavandería, sala de televisión y cine, biblioteca, sala de lectura, capilla, sala de rehabilitación y fisioterapia, y una gran terraza solárium. Además, dispone de un apartamento para estancias familiares.

Por su parte, el centro de San Morales, con 37 plazas, se distribuye en varias plantas, ofreciendo los mismos servicios y comodidades para sus residentes.

Ambos centros cuentan con menús equilibrados diseñados por nutricionista y médico, adaptados a necesidades específicas como diabetes, hipertensión o dietas hiperproteicas. Los residentes pueden elegir entre dos opciones de menú diario, fomentando así la autonomía y la satisfacción personal.

Atención profesional y personalizada

El cuidado de los mayores en Las Azucenas está garantizado por un equipo altamente cualificado, compuesto por auxiliares, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, personal de peluquería y podología, médicos y enfermería 24 horas al día. Los centros están también equipados con desfibrilador semiautomático (DESA), convirtiéndose en espacios cardioprotegidos de referencia.

Las actividades diarias son supervisadas por animadores socioculturales, que elaboran planes individualizados para personas con deterioro cognitivo y para el resto de los residentes, promoviendo su participación activa y bienestar físico y mental.

Innovación y expansión: de residencia a centro multiservicios

En los últimos años, Las Azucenas ha experimentado un importante crecimiento en sus instalaciones y servicios. La reciente ampliación ha incorporado un gran salón de 400 m² dedicado a actividades, lo que permite ofrecer servicios complementarios más allá de la estancia residencial.

De esta manera, el centro ofrece ahora terapias de fisioterapia, terapia ocupacional, psicología y actividades cognitivas tanto a sus residentes como a personas externas que deseen acceder a estos tratamientos de forma puntual. Este enfoque forma parte de la filosofía de promoción de la autonomía personal, que busca que los mayores mantengan sus capacidades físicas y cognitivas, preservando su independencia durante el mayor tiempo posible.

Más que una residencia: un hogar

Las Azucenas no solo proporciona cuidados, sino también un hogar donde los mayores se adaptan a rutinas agradables y disfrutan de la vida en comunidad.

Con casi 25 años de experiencia en San Morales y un crecimiento constante en Calvarrasa de Abajo, Las Azucenas se posiciona como un ejemplo de cómo los espacios para mayores pueden combinar comodidad, seguridad, atención profesional y calidad de vida.

