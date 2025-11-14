Caja Rural de Salamanca estrena nueva oficina en pleno centro urbano

Foto de izquierda a derecha: María Teresa Sagrado, Directora de la sucursal José Ignacio Juez, Director General de la Entidad Ernesto Moronta, Presidente de la Entidad Casimiro Martín, Vicepresidente de la Entidad María Teresa Sánchez, Gestora Comercial Fabio Barreto, Gestor Comercial

El nuevo espacio, moderno y luminoso, abre sus puertas para ofrecer atención más próxima y personalizada en el centro de la ciudad. Al frente de la oficina estará María Teresa Sagrado, directora de la sucursal, junto a los gestores comerciales María Teresa Sánchez y Fabio Barreto, un equipo profesional con amplia experiencia que acompañará a los clientes en todo lo que necesiten.

Con un horario de atención al cliente pensado para que cualquiera pueda acercarse con comodidad a realizar sus gestiones en los momentos habituales del día, además cuenta con cajero exterior inteligente que integra funciones como depósitos de efectivo, pagos de facturas, transferencias, acceso contactless…. disponible las 24 horas del día, 7 días a la semana. Su banca digital ofrece un servicio bancario de excelencia a través de su página web y su app Ruralvía, permitiendo a sus clientes realizar todo tipo de operaciones financieras de forma remota y segura.

La inauguración ha contado con la presencia del Presidente de Caja Rural de Salamanca, Ernesto Moronta, y del Director General, José Ignacio Juez, junto a medio centenar de personas entre representantes institucionales, empresarios y clientes que no han querido perderse el acto.

Oficina Exterior Salamanca Plaza Fuente | Caja Rural de Salamanca

Esta nueva oficina representa un paso más en la estrategia de crecimiento de la entidad, que mantiene un modelo de banca de proximidad, en un momento en el que muchas entidades financieras optan por cerrar sucursales. Caja Rural de Salamanca reafirma así su compromiso con el territorio, apostando por oficinas físicas y el trato cercano y personal que caracteriza su filosofía cooperativa.

“Mientras otros reducen su presencia, nosotros seguimos creciendo, porque creemos que una oficina abierta es una puerta al desarrollo local y a la confianza de nuestros socios y clientes”, ha afirmado Ernesto Moronta. Por su parte, José Ignacio Juez ha destacado: “Cada nueva oficina es una inversión en las personas y en el entorno. Queremos seguir siendo parte activa del progreso de nuestra región, ofreciendo soluciones financieras cercanas, responsables y adaptadas a las necesidades actuales”.

Con esta oficina, Caja Rural de Salamanca refuerza el compromiso con su tierra y con las personas, dando un paso más en su propósito de ser una entidad moderna, cercana y con raíces, comprometida con el futuro de todos los castellanoleoneses.