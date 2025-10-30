Caja Rural de Salamanca llena el Palacio de Congresos con una espectacular conferencia de Mario Alonso Puig

Bajo el lema “Dando Juntos un Gran Salto”, Caja Rural de Salamanca celebró ayer una inspiradora conferencia a cargo del reconocido médico-cirujano, conferenciante y escritor Mario Alonso Puig, quien animó a un millar de asistentes a reflexionar sobre el poder de la mente y la importancia de las emociones, de la ilusión y del amor.

El acto tuvo lugar el miércoles 29 de octubre a las 17:00 horas en la Sala Mayor del Palacio de Congresos de Salamanca, que se llenó por completo para escuchar las palabras de uno de los mayores referentes en el desarrollo personal y la psicología del liderazgo. El evento, presentado por José Luis Martín Alonso, director y presentador del programa “Cuestión de Prioridades” de Castilla y León Televisión, fue organizado por Caja Rural de Salamanca y ofrecido de manera gratuita.

Durante su intervención, Mario Alonso Puig profundizó en conceptos clave como la visión inspiradora y compartida, explicó cómo desarrollar una mentalidad de crecimiento, destacó el poder de la resiliencia y animó a generar climas de colaboración. Con su característico estilo cercano y respaldado por una sólida base científica, motivó al público a “dar ese gran salto” que a veces todos necesitamos.

“La mentalidad de crecimiento, no es simplemente querer crecer, sino creer que es posible. Nuestra mente inconsciente pesa más que la consciente” afirmó Alonso Puig explicando científicamente lo que ya preveía Ramón y Cajal a principios del siglo XX de que todos podemos ser escultores de nuestro propio cerebro.

Con raíces profundas en la región y una firme mirada hacia el futuro, Caja Rural de Salamanca reafirma su papel como entidad comprometida con el crecimiento de las familias, empresas y comunidades de la región. Porque cuando las personas crecen, todo a su alrededor crece también.