Coca-Cola se une al Comedor de los Pobres para repartir más de 250 comidas en Salamanca

En el marco de las festividades navideñas, Coca-Cola ha intensificado su labor social en Castilla y León, reafirmando su compromiso con las comunidades locales. A través de la campaña ‘Refresca tu espíritu navideño’, la compañía ha colaborado estrechamente con el Comedor de los Pobres para distribuir 250 comidas y lotes de alimentos destinados a personas que atraviesan dificultades económicas y sociales.

La acción no solo ha consistido en la donación de recursos, sino que ha contado con la participación activa de voluntarios de Coca-Cola. Estos empleados han trabajado mano a mano con la organización en las labores de organización, embolsado y distribución de los alimentos, aportando un componente humano esencial a la iniciativa.

Esther Morillas, vicepresidenta de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners Iberia, ha destacado la importancia de estas alianzas: “La Navidad es un momento para compartir y tender la mano. Con esta iniciativa, en Coca-Cola sumamos esfuerzos junto a ONG y entidades sociales cuya labor es esencial durante todo el año y cobra aún más sentido en estas fechas. Queremos aportar, de la mano de un gran equipo de voluntarios, cercanía e ilusión a quienes atraviesan situaciones complejas. Esta acción refleja nuestro compromiso continuo de contribuir de forma positiva al bienestar de las comunidades locales y los entornos en los que estamos presentes”.

Además de en Ávila, Salamanca y Valladolid, estas comidas se reparten también en Valencia, Alicante, Barcelona, Lleida, Mallorca, Menorca, Ibiza, Oviedo, A Coruña,

Para llevar a cabo las entregas y elaboración de las comidas se cuenta con la colaboración de casi 50 asociaciones, ONG y bancos de alimentos, ayuntamientos, y establecimientos y escuelas de hostelería. En total está previsto el reparto más de 10.000 comidas.