El Colegio Santísima Trinidad celebra su XXI Convivencia Familiar en Valdejimena bajo el lema "Amaos"

El Colegio Santísima Trinidad celebró este sábado la XXI edición de su Convivencia Familiar en el paraje de Valdejimena, una cita ya tradicional que marca el inicio del curso escolar y tiene como objetivo fortalecer los lazos de la comunidad educativa Josefino Trinitaria.

El encuentro, organizado por el Equipo de Pastoral, se vivió bajo el lema que guiará el colegio este año: “Amaos”. Este mensaje de amor y acogida se hizo patente "en cada gesto, cada sonrisa, cada palabra compartida", según señalaron desde la organización, destacando que amar es también "caminar juntos, escuchar, acompañar y celebrar la vida en comunidad".

La jornada comenzó con una emotiva Eucaristía en el Santuario de Valdejimena, presidida por el padre José María Miñambres, en la que se dio gracias por el nuevo comienzo y se encomendó a toda la comunidad. Uno de los momentos más destacados fue la llegada de un grupo de familias, profesores y alumnos que, haciendo gala de "esfuerzo, ilusión y espíritu de superación", recorrieron el camino hasta Valdejimena en bicicleta.

El Colegio Santísima Trinidad celebra su XXI Convivencia Familiar en Valdejimena | Comunidad educativa Josefino Trinitaria

Posteriormente, la celebración continuó con una gran comida familiar al aire libre, donde reinó el espíritu de convivencia. La tarde estuvo animada con diversos momentos de fiesta y participación, incluyendo el esperado concurso de postres, un divertido bingo familiar y juegos para los más pequeños, todo en un entorno natural que invitaba a la calma y al encuentro.

Desde el colegio, esta convivencia fue presentada no solo como una excursión, sino como "un símbolo de nuestra identidad común", y se hizo una invitación especial a las nuevas familias a que se sumen a esta "experiencia que nos recuerda que somos una sola familia: la Josefino Trinitaria".