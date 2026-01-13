Compra ágil y segura: descubre la nueva experiencia digital en productos tecnológicos

Smartphones, tabletas, ordenadores y otros productos tecnológicos se han convertido en elementos indispensables para la vida diaria, tanto para la faceta profesional como para el ocio cotidiano. Sus múltiples funcionalidades nos ayudan a planificarnos y sirven como principal fuente de entretenimiento.

Consciente de ello, Unicaja ha puesto en marcha un nuevo ‘Store’, una plataforma online que pone a disposición de los usuarios una cuidada selección de productos tecnológicos de última generación con precios competitivos (desde smartphones y tabletas hasta televisores, ordenadores y accesorios).

Esta nueva tienda online ofrece productos con una experiencia de compra totalmente digital, ágil y segura, mediante diferentes modalidades de pago (tarjeta de crédito, débito o Bizum) y envío a toda la península, además de Baleares y Canarias en determinados productos.

Esta plataforma de compra online se integra dentro del plan de alianzas de Unicaja con terceros, incorporando una nueva colaboración con VP Market, partner especialista con más de 25 años de experiencia en servicios integrales de desarrollo y gestión de plataformas de comercio electrónico.

Servicios no financieros con valor añadido

Esta iniciativa se encuadra en el desarrollo de nuevos servicios beyond banking, que forma parte del Plan Estratégico 2025-2027 de la entidad. Con esta nueva propuesta, Unicaja reafirma su vocación de cercanía, innovación y compromiso con sus clientes, acompañándolos en sus proyectos personales y profesionales con una oferta integral que va más allá de los servicios financieros tradicionales.

En esta línea, además de este nuevo ‘Store’ de Unicaja, la entidad ha desarrollado el programa ’beneficiaT’, que permite a los clientes acceder a descuentos y ventajas exclusivas en productos y servicios para el hogar, la movilidad o la gestión financiera.

*CONTENIDO PATROCINADO