Comunicación, ciencia y tradición se unen en la Semana de Formación de San Agustín

El Colegio San Agustín de Salamanca ha celebrado este miércoles la tercera jornada de la X Semana de Formación “Enseñar educando”, una sesión marcada por la diversidad de contenidos y enfoques, en la que los alumnos han podido acercarse a ámbitos tan distintos como la psicología, la comunicación, el derecho, la química o la tauromaquia.

Conocimiento personal, ciencia y realidad social

La jornada ha comenzado con la sesión dedicada a la Psicología, en la que los alumnos han podido conocer esta disciplina desde una doble perspectiva: por un lado, una introducción académica a los estudios de Psicología y sus salidas profesionales, y por otro, un taller práctico centrado en la gestión de las emociones en la adolescencia, abordando cuestiones como la autoestima, las relaciones personales o la presión social.

Además, ha tenido lugar el taller de Química, en el que los estudiantes han podido acercarse de forma práctica a esta disciplina científica, experimentando directamente algunos de los procesos y técnicas que se desarrollan en este ámbito y comprendiendo su aplicación en la vida cotidiana y en distintos sectores profesionales.

La jornada ha continuado con la mesa “El Derecho y la sociedad: una mirada transversal a la ciencia jurídica”, en la que se ha ofrecido una visión completa del Derecho como disciplina, abordando tanto su dimensión académica como sus principales salidas profesionales en el ámbito privado y en la función pública.

La comunicación, clave en empresas e instituciones

Uno de los ejes centrales del día ha sido la mesa “Comunicación estratégica: empresa, instituciones y medios”, en la que han participado Julio López Revuelta, Director de Comunicación de la Junta de Castilla y León; y Ángel Losada Vázquez, vinculado al ámbito docente en la Universidad Pontificia.

Durante la sesión, los ponentes han puesto de relieve el papel fundamental que desempeña la comunicación en el funcionamiento de las organizaciones, destacando su importancia no solo como herramienta para transmitir información, sino como un elemento clave en la construcción de la reputación, la generación de confianza y la relación con la sociedad.

En un contexto marcado por la inmediatez y la transformación digital, se ha subrayado la necesidad de contar con profesionales capaces de comunicar con rigor, claridad y responsabilidad, tanto en el ámbito empresarial como en el institucional.

La tauromaquia, tradición, cultura y profesión

La jornada ha concluido con la mesa “Tauromaquia: tradición, cultura y profesión”, en la que han participado representantes de distintos ámbitos del sector: una ganadera, un empresario y un torero, Ismael Martín, que han ofrecido a los alumnos una visión completa de esta realidad.

A través de sus intervenciones, los ponentes han acercado el funcionamiento del mundo taurino desde dentro, abordando su dimensión cultural, económica y profesional, así como las exigencias y características de cada uno de los perfiles implicados.

La sesión ha permitido poner en valor la tauromaquia como una actividad que integra tradición y profesión, y que se sostiene sobre valores como el esfuerzo, la preparación y la responsabilidad.

Una formación abierta a todos los ámbitos

La jornada del miércoles ha vuelto a reflejar el espíritu de la Semana de Formación: ofrecer a los alumnos una visión amplia, plural y realista de los distintos caminos académicos y profesionales que pueden emprender.

La X Semana de Formación “Enseñar educando” terminará este jueves con nuevas sesiones dedicadas a ámbitos como la sociología, la educación, la investigación biomédica, los idiomas o la tecnología aeroespacial.

Con esta iniciativa, el Colegio San Agustín reafirma su compromiso con una educación que trasciende el aula y que acompaña a los alumnos en la construcción de su futuro personal y profesional.