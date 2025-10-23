E.Leclerc Salamanca da la bienvenida a Halloween y Todos los Santos con una amplia oferta temática

El hipermercado E.Leclerc Salamanca se prepara para celebrar Halloween y el Día de Todos los Santos con un pasillo central tematizado y una gran selección de productos pensados para disfrutar de estas fechas tan esperadas por pequeños y mayores.

En el espacio dedicado a Halloween, los visitantes podrán encontrar una selección de artículos para decorar el hogar, disfraces, dulces y todo lo necesario para vivir una celebración llena de diversión y ambiente festivo.

Junto a ello, el hipermercado ha preparado también una zona dedicada a la tradición más arraigada de estas fechas, con crisantemos, buñuelos y huesos de santo, para mantener viva la costumbre de celebrar el Día de Todos los Santos con los sabores y símbolos más clásicos.

Con esta iniciativa, E.Leclerc Salamanca combina la modernidad y la tradición, ofreciendo a sus clientes una experiencia completa que une lo mejor de ambas celebraciones y reafirmando su compromiso por adaptarse a las necesidades y gustos de todos los públicos.