E.Leclerc Salamanca da la bienvenida a la Navidad con un amplio programa de actividades para toda la familia

E.Leclerc Salamanca inicia la temporada navideña con una completa programación de actividades dirigidas a niños y adultos que se desarrollará a lo largo de las próximas semanas en su galería comercial y parking exterior. El objetivo es ofrecer planes gratuitos para disfrutar en familia durante estas fechas tan especiales.

La actividad comenzará el 29 de noviembre, con sesiones del concurso de dibujo infantil, que se repetirá en distintas jornadas a lo largo del mes. Además, el hipermercado acogerá propuestas como payasos globoflexia, recogidas solidarias de juguetes, tratamientos antilluvia gratuitos de Carglass en el parking, y numerosas visitas muy esperadas por los más pequeños.

Entre las citas más destacadas del calendario, los días 20, 21, 22 y 23 de diciembre contará con la visita de Papá Noel con photocall, mientras que los días 27 de diciembre, 2, 3, 4 y 5 de enero llegará el Rey Mago, también con sesiones de fotos y encuentros con niños y niñas.

Todas las actividades se celebrarán en distintos horarios de mañana y tarde, y serán de acceso libre para los clientes del hipermercado. El cartel completo ya está disponible en las instalaciones y puede consultarse también en la web de E.Leclerc Salamanca y sus canales oficiales.

Con esta propuesta, E.Leclerc Salamanca refuerza su compromiso con el entorno ofreciendo iniciativas pensadas para fomentar la convivencia, la ilusión y el espíritu navideño entre las familias de la provincia.