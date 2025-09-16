Edufinet presenta en Salamanca la séptima edición de su Guía Financiera, con nuevos contenidos sobre finanzas sostenibles y transformación digital

El Proyecto Edufinet, programa de educación financiera promovido por Fundación Unicaja y Unicaja, ha presentado este martes, en Salamanca, la séptima Guía Financiera. Se trata de una nueva edición de esta publicación didáctica que actualiza y amplia sus contenidos, introduciendo nuevos apartados como las finanzas sostenibles o la transformación digital aplicada a las finanzas, con explicaciones de conceptos como blockchain, las criptomonedas, el big data, la inteligencia artificial, el asesoramiento financiero automatizado o los principales ciberdelitos.

La presentación ha tenido lugar en el Centro de Educación Financiera de Edufinet en Salamanca y ha contado con la intervención del presidente de la Fundación Caja Duero, Manuel Rubio; el miembro del Proyecto Edufinet, José Antonio Díaz; el director de Actividades Sociales de Fundación Unicaja, Gerardo Lerones; y la directora de Educación Financiera de Unicaja, Mª Eugenia Martínez-Oña.

Presentación de la séptima edición de la Guía Financiera del Proyecto Edufinet | Salamanca24horas

La Guía Financiera de Edufinet, que cuenta con el patrocinio de Funcas Educa y ha sido publicada por la editorial Aranzadi, es una publicación de carácter didáctico, dirigida al público en general, que pretende proporcionar de forma útil, sistemática y accesible, una visión introductoria y global de los aspectos fundamentales del sistema financiero y de los distintos productos y servicios ofertados en el mismo, junto a otros contenidos relacionados y de alcance transversal al respecto, expuestos con criterios objetivos.

Esta publicación va orientada a aportar una ayuda que permita elevar la autonomía personal de cara a la toma de decisiones financieras. Sus contenidos están disponibles en la web de Edufinet (www.edufinet.com).

Contenidos con enfoque didáctico

Los contenidos de la Guía Financiera de Edufinet tienen un enfoque didáctico y están centrados en las necesidades financieras de los ciudadanos, haciendo hincapié en el ciclo completo de la vida de los productos financieros, así como en los elementos esenciales de cada una de las fases del proceso de adopción de decisiones financieras. La publicación aborda la educación financiera desde una perspectiva amplia, incorporando materias limítrofes, y contiene una amplia gama de ilustraciones prácticas (gráficos y esquemas) y ejercicios.

En concreto, la Guía Financiera hace un recorrido, a través de 22 capítulos, por las distintas áreas de interés para aquellos ciudadanos que desean mejorar conocimientos en materia de finanzas, y emplea un formato de pregunta-respuesta de cara a facilitar la comprensión de los conceptos y la búsqueda de la información.

Para ello, en un primer plano, como contenido fundamental, se incluye una exposición sistemática de los conceptos básicos que permiten tener una visión global del sistema financiero y de los distintos servicios prestados en el mismo, cubriendo las facetas más destacadas.

Así, en primer lugar, se expone el concepto de presupuesto familiar y los enfoques para su gestión, y se incluye también un apartado con los principales indicadores económico-financieros. A continuación, se sitúa el proceso de toma de decisiones, sobre la base de la consideración de las necesidades planteadas y de las diferentes opciones existentes, dentro de una perspectiva del ciclo completo de los distintos productos, con todas sus implicaciones. Posteriormente, se examina el papel y la estructura del sistema financiero español, como paso previo para el estudio de los distintos instrumentos de pago, productos de ahorro, inversión, previsión, financiación y otros servicios financieros.

En un segundo plano, se abordan, de manera independiente, contenidos de alcance transversal (aspectos jurídicos, fiscalidad y cálculos financieros) esenciales para la consideración de las decisiones financieras, a los que se añaden los relativos a cambios regulatorios, las finanzas sostenibles y a la transformación digital en el campo de las finanzas, estos dos últimos como nuevos apartados en esta edición de la Guía. El capítulo de la transformación digital aplicada a las finanzas desarrolla aspectos como la tecnología blockchain, las criptomonedas, el big data, la inteligencia artificial, el asesoramiento financiero automatizado o los principales ciberdelitos.

Asimismo, la Guía incorpora un conjunto de ejercicios prácticos, consistentes en más de 120 preguntas tipo test, que comprenden todos los apartados de la publicación, con cuatro opciones de respuesta, siendo solo una de ellas correcta en cada caso. A continuación de la batería de preguntas, se incluyen las soluciones de los ejercicios con la respuesta siendo solo una de ellas correcta en cada caso. A continuación de la batería de preguntas, se incluyen las soluciones de los ejercicios con la respuesta correcta, en la parte de la publicación.

La Guía Financiera es una de las principales actuaciones de Edufinet, dentro del objetivo general del Proyecto de acercar la educación financiera a la población y de contribuir a - incrementar las competencias y conocimientos financieros de los ciudadanos de cara a la toma de decisiones financieras informadas, lo que supone beneficios para la economía y la sociedad en su conjunto. Desde su primera edición, lanzada en 2008, se han distribuido cerca de 29.000 ejemplares. Junto a la Guía Financiera, el Proyecto Edufinet ha publicado 30 libros hasta la fecha en materia de educación financiera.

Dos décadas de trayectoria en educación financiera

El Proyecto Edufinet es uno de los programas de educación financiera pioneros en España, con dos décadas de trayectoria, que cuenta, actualmente, con la colaboración de una decena de instituciones y organizaciones empresariales, así como de 17 universidades

De hecho, es uno de los agentes más activos en los ámbitos de la educación y la inclusión financieras, en ejercicio de su política de sostenibilidad y de su compromiso con la sociedad. Actualmente, cuenta con dos sedes físicas, en Málaga y Salamanca, desde las que organiza sesiones presenciales y online.

Desde su puesta en marcha, más de 300.000 personas han participado de forma presencial en las distintas jornadas, talleres, cursos y conferencias que ha llevado a cabo.

Sus portales web han recibido más de 11 millones de visitas, con accesos procedentes de unos 180 países y cerca de 20 millones de páginas vistas. Asimismo, Edufinet ha contabilizado más de 118.000 seguidores y suscriptores en sus perfiles de redes sociales y plataformas de podcast. En 2024 registró más de 9,5 millones de visualizaciones y reproducciones en redes sociales y plataformas de podcast, y más de 8,1 millones en el primer semestre de 2025.

Su web (www.edufinet.com) ofrece información práctica y didáctica sobre el mundo financiero a través de distintos apartados (Edufinext, Edufiemp, Edufitech, Edufiblog, Edufisport, Edufiagro y Edufiacademics). Otras de sus líneas de actuación son los cursos y jornadas (presenciales y online) y publicaciones, a lo que se suma la labor formativa que desarrolla a través de sus perfiles de redes sociales (YouTube, Facebook, X, LinkedIn, Instagram y TikTok) y de las plataformas de podcast iVoox y Spotify.

Todo ello ha contribuido a hacer del Proyecto Edufinet uno de los agentes más activos en los ámbitos de la educación y la inclusión financieras en la actualidad. Su labor ha sido distinguida a lo largo de este tiempo con diversos galardones, entre ellos, el Premio Finanzas para Todos 2024, concedido por el Plan de Educación Financiera, en su categoría de mejor iniciativa de educación financiera y tres premios en los Premios CECA de Obra Social y Educación Financiera 2023-2024, siendo el Centro de Educación Financiera de Edufinet en Salamanca una iniciativa reconocida como Premio Especial del Jurado en estos premios. Asimismo, Edufinet ha sido galardonado como finalista en los Premios Vuela 2024.