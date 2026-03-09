ENUSA colabora en la autonomía estratégica europea con el envío de combustible VVER-440 para Finlandia

ENUSA ha realizado el envío de la primera recarga de elementos combustibles VVER-440 con destino a la central nuclear de Loviisa (Finlandia), fabricados íntegramente en la Fábrica de Juzbado (Salamanca). El envío, compuesto por una recarga de 92 elementos combustibles, constituye un hito estratégico para la compañía.

Esta operación marca la materialización de un proceso iniciado en 2022 con la firma del acuerdo de colaboración entre ENUSA y Westinghouse para la reinstalación de la capacidad productiva de combustible VVER-440, que se concretó posteriormente en el contrato específico para el suministro a la planta finlandesa de Loviisa. En el próximo otoño está prevista la fabricación y entrega de una segunda recarga para este mismo cliente.

El suministro a Finlandia evidencia la relevancia de Juzbado como una de las instalaciones europeas con capacidad para fabricar combustible nuclear para reactores VVER-440, una tecnología presente en varios países del entorno europeo. En un contexto geopolítico marcado por la necesidad de reforzar la autonomía estratégica, este tipo de capacidades adquieren un valor esencial para garantizar la continuidad del suministro energético en Europa.

La Fábrica de Juzbado: un activo estratégico para Europa

La Fábrica de Juzbado es un pilar fundamental de la contribución española a la seguridad energética europea. Su alto nivel de especialización tecnológica, su experiencia acumulada y sus exigentes estándares de calidad y seguridad permiten a ENUSA ofrecer soluciones fiables y competitivas a operadores nucleares europeos.

Este envío de combustible VVER-440 a Finlandia se ha realizado en colaboración con Westinghouse, socio tecnológico de ENUSA, cuya experiencia y conocimiento complementan las capacidades industriales de la Fábrica de Juzbado. Esta cooperación, de cuyos orígenes se celebraron ya 50 años, refuerza la posición de ENUSA como empresa proveedora de referencia en el ámbito nuclear europeo y demuestra el valor de las alianzas estratégicas para fortalecer la autonomía industrial del continente.

Una línea de fabricación totalmente renovada

Entre 2001 y 2007, ENUSA ya fabricó 741 elementos combustibles VVER-440 para la central de Loviisa. Para esta nueva etapa, la compañía ha desarrollado una línea de fabricación completamente actualizada, capaz de producir las dos últimas generaciones de combustible diseñadas por Westinghouse: NOVA E-6 y NOVCD.

Este proceso ha requerido la cualificación e implantación de numerosas etapas de fabricación e inspección y demuestra la capacidad técnica, industrial y organizativa de ENUSA para afrontar con éxito los nuevos desafíos energéticos y geopolíticos, reafirmando su posición como proveedora segura y fiable para los reactores VVER-440 en Europa.

La puesta en marcha de la línea de producción de combustible VVER-440 ha sido posible gracias a el proyecto europeo APIS (Accelerated Program for Implementation of Secure VVER Fuel Supply), una iniciativa de investigación e innovación financiada por la Unión Europea a través del programa Horizonte Europa–Euratom, con una contribución comunitaria de alrededor de 10 millones de euros, cuyo objetivo es reforzar las capacidades industriales europeas en ámbitos estratégicos. Este apoyo comunitario refleja el objetivo de alcanzar una solución europea totalmente independiente en diseño, tecnología y fabricación de dicho combustible.

Contribución a la soberanía energética europea

Desde la Fábrica de Juzbado, ENUSA contribuye a reducir la dependencia europea de proveedores externos en un ámbito sensible, asegurar la continuidad operativa de centrales nucleares en países socios, reforzar la resiliencia del sistema energético europeo y apoyar los objetivos de descarbonización y seguridad de suministro de la Unión Europea.

El envío a Finlandia es un ejemplo concreto de cómo la soberanía energética europea se construye a partir de capacidades industriales reales, operativas y ubicadas en territorio europeo.