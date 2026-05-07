La Fábrica de Juzbado recrea un incendio con daños en su sistema de ventilación al exterior

La Fábrica de Juzbado ha realizado su simulacro anual de emergencia durante la mañana de este jueves, tal como recoge el Plan de Emergencia Interior de la instalación.

La emergencia se ha iniciado con un incendio en la sala de Servicios Generales BWR de la zona de producción Cerámica, que ha activado a la Brigada Contra Incendios (BCI) y el resto de grupos de emergencia, que han procedido a la evacuación de todo el personal presente en la instalación.

En esos momentos ha sido declarada la situación de Alerta de Emergencia Categoría II por “Incendio dentro de la Nave de fabricación”. Se ha analizado y se han dado instrucciones para dejar en condiciones seguras la instalación y permitir la intervención de la BCI.

Durante el recuento de la evacuación, se ha detectado que hay una persona desaparecida. Una vez localizada, un equipo de la BCI la rescata y es atendida por el Servicio Médico de ENUSA al estar herida.

Otro equipo de la BCI interviene para extinguir el incendio, evitando que se propague a otras salas de la fábrica, pero parte de los filtros de una unidad de ventilación quedan dañados por el incendio.

Posteriormente, en la Sala de Control se detecta que hay una alarma de emisión de efluentes gaseosos radiactivos al exterior que procede de la chimenea de una de las unidades de ventilación dañadas por el incendio, que ha sido reactivada por error.

Se declara la situación de Alerta de Emergencia Categoría II por “Fallo de un filtro HEPA con una emisión de actividad superior a los límites establecidos”. Se para la unidad de ventilación afectada y se estabiliza la situación.

Los equipos de emergencia valoran la situación y definen las acciones a poner en marcha para volver a la normalidad. En ese momento, se decretal el fin de la situación de emergencia y se declara el fin del simulacro, que se ha desarrollado correctamente y dentro de la normalidad.

El simulacro forma parte del Plan de Emergencia Interior de Juzbado. Este tipo de actuaciones se realizan periódicamente en las instalaciones nucleares para comprobar el correcto funcionamiento de la Organización de Emergencia, la disponibilidad de los medios y la coordinación con los organismos implicados.