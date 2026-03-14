Los farmacéuticos de Castilla y León celebran su segundo encuentro autonómico de alimentación con el foco puesto en las etapas más avanzadas de la vida

El Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Castilla y León (Concyl) celebra este sábado, 14 de marzo, la II Jornada de Alimentación y Farmacia de Castilla y León, que tendrá lugar en el Colegio y Hospedería Arzobispo Fonseca de la Universidad de Salamanca. Bajo el lema “Alimenta tu tercera juventud”, este encuentro reunirá a expertos del ámbito sanitario con el objetivo de profundizar en los hábitos alimentarios y estrategias nutricionales que favorecen un envejecimiento activo y saludable.

El programa de la jornada se estructura en cinco mesas ponencia, una mesa debate y un taller práctico de showcooking, que permitirán abordar de forma multidisciplinar distintos aspectos relacionados con la alimentación en la edad adulta.

El acto de inauguración contará con la presencia de Mª Engracia Pérez, presidenta del Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León y del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca; María de la Vega Villar Gutiérrez, concejala de Salud Pública del Ayuntamiento de Salamanca; M.ª Teresa Escribano Bailón, delegada del Rector Magnífico para Estudios de Postgrado y Formación Permanente de la USAL; Carmen del Campo Arroyo, Vocal Nacional de Farmacéuticos en la Alimentación del Consejo General de Farmacéuticos de España y Rebeca Cuenca Velasco, Vocal de Alimentación del Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León.

En palabras de la presidenta del Consejo Autonómico, Dª: M.ª Engracia Pérez, “Queremos consolidar esta jornada como un espacio de actualización científica en torno a la alimentación y su impacto en la salud, seguir reforzando el papel del farmacéutico en la promoción de la salud de los ciudadanos, más aún en una comunidad como Castilla y León donde, en muchas de las zonas rurales, el farmacéutico es el único sanitario presente y el único eslabón imprescindible entre el paciente y los recursos sanitarios”.

En el transcurso del encuentro, se pondrán sobre la mesa temáticas como el papel que juegan los antioxidantes en el envejecimiento; profundizar en la relación entre alimentación y salud cardiovascular; abordar la prevención de la sarcopenia en personas mayores; así como conocer las pautas alimentarias y fitonutrientes más adecuados para minimizar los síntomas asociados a la menopausia y la postmenopausia.

Asimismo, el programa abordará la importancia de fomentar el ejercicio físico acompañado de una alimentación adecuada, superando la barrera de la edad, y permitirá identificar los problemas de masticación y disfagia en adultos mayores, aportando conocimientos prácticos que faciliten a los farmacéuticos orientar adecuadamente a los pacientes.

La Vocal Autonómica de Alimentación, D.ª Rebeca Cuenca Velasco, apunta que “esta etapa de la vida está caracterizada por múltiples cambios fisiológicos y muchas veces con presencia de enfermedades crónicas que implican el uso de medicamentos cuyo efecto puede verse afectado por la alimentación. Por ello, conocer cómo pueden influir, va a permitir a los farmacéuticos poder transmitir pautas a nuestros pacientes que aumenten su salud”.

La celebración de esta jornada se enmarca en un contexto demográfico como Castilla y León donde más del 27 % de su población tiene más de 65 años, y con especial relevancia en el medio rural. En este escenario, la red de farmacias comunitarias desempeña un papel fundamental. Más aún si tenemos en cuenta que Castilla y León dispone de 1.578 farmacias, de las cuales 938 (59,44%) se encuentran fuera del entorno urbano.

“Las farmacias rurales son centros sanitarios de proximidad, donde los farmacéuticos no solo dispensan medicamentos, sino que también desempeñan una importante labor de información sanitaria, prevención y asesoramiento”, afirma la presidenta del Concyl, M. Engracia Pérez Palomero, quien ha destacado la relevancia de este tipo de iniciativas formativas.

La jornada incluirá además una mesa de debate titulada “Importancia del ejercicio físico y la alimentación adecuada al mismo”, en la que participarán los expertos en deporte Mª Teodora Ruano Sanchón, ex ciclista profesional; Alberto López Moreno, ex futbolista profesional y médico deportivo; Jorge Higinio Carretero García, ex presidente de la Real Sociedad Deportiva Alcalá, y Juan Villuendas Gorrochategui, farmacéutico y dietista-nutricionista especializado en nutrición deportiva, quienes analizarán la relación entre nutrición, actividad física y mantenimiento de la funcionalidad en edades avanzadas.

“La formación continuada de los profesionales de la farmacia es esencial para que podamos desempeñar plenamente nuestro papel como asesores sanitarios. La farmacia comunitaria es uno de los recursos sanitarios más cercanos a la población y, desde ella, los farmacéuticos podemos ofrecer un consejo profesional que contribuya a mejorar la salud y la calidad de vida de las personas a lo largo de todas las etapas de la vida”, asegura la presidenta del Concyl.

El programa se completará con un taller práctico de showcooking, en el que se realizará una demostración culinaria con recetas saludables adaptadas a las necesidades nutricionales de la población adulta y senior con problemas de ingesta.

Concluye la presidenta que “desde la farmacia, entendemos que alimentarse bien es una forma de cuidar la salud, y los farmacéuticos de Castilla y León queremos seguir siendo aliados de los ciudadanos en ese compromiso con una vida más larga, más activa y más saludable”.

Documento Programa II Jornada Alimentación y Farmacia Consúltalo

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