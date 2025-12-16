Hostelería Charra reclama un cambio de modelo para impulsar un sector más fuerte, competitivo y alineado con los nuevos retos de Salamanca

La Asociación de Hostelería Charra, integrada en CEOE CEPYME Salamanca, ha insistido en la necesidad de avanzar hacia un modelo hostelero moderno, equilibrado y competitivo que permita a Salamanca afrontar con garantías los desafíos de este sector en los próximos años. La Asociación de Hostelería Charra surgió de la voluntad de un amplio grupo de empresarios por mejorar el sector y dar respuesta a sus necesidades reales, un compromiso que la ha convertido en una organización de referencia y amplia representación en la hostelería de Salamanca.

Desde esta posición, la asociación advierte del agotamiento del modelo actual, que concentra gran parte del esfuerzo institucional en las zonas más turísticas, y defiende que otra hostelería es posible, pero solo desde una planificación rigurosa, estabilidad normativa y políticas que atiendan de manera real y equilibrada a los establecimientos de hostelería de las diferentes zonas de la ciudad.

En esta línea, Hostelería Charra subraya la importancia de reorientar la experiencia gastronómica de Salamanca, dotarla de mayor identidad, reforzar el vínculo entre hostelería, comercio y cultura, e impulsar dinámicas que favorezcan tanto al centro como a los barrios. La entidad incide en que la promoción del sector debe ir acompañada de una estrategia clara que incentive la actividad en toda la ciudad y no dependa únicamente de los picos estacionales.

Una hoja de ruta integral para renovar la hostelería

Para avanzar hacia este nuevo escenario, la asociación ha elaborado una hoja de ruta estratégica bajo el lema “Salamanca se saborea”, un proyecto integral que reúne más de cien propuestas destinadas a mejorar el funcionamiento del sector en la capital y en el medio rural. El documento parte de un análisis exhaustivo de la situación actual: incremento de costes, presión fiscal creciente, pérdida progresiva de establecimientos, dificultades de relevo generacional, marcos normativos aplicados de forma desigual y un clima de incertidumbre que afecta a negocios tanto en el centro como en los barrios y en los municipios de la provincia.

La propuesta plantea un nuevo marco de planificación municipal que permita ordenar la normativa, mejorar la coordinación entre administraciones y ofrecer un entorno más claro y estable para los profesionales. Incluye la revisión del marco fiscal, la actualización integral de la Ordenanza de Terrazas y la creación de una Mesa Técnica Permanente que evite disparidades entre zonas de la ciudad y facilite la aplicación homogénea de los criterios. También propone un modelo renovado de Feria de Día, más sostenible, más vinculado con los negocios locales y mejor integrado en el entorno urbano.

El proyecto incorpora asimismo un enfoque provincial que considera esencial para frenar la desaparición de bares en el medio rural. La hoja de ruta propone un Plan Provincial 2025–2029 para reactivar negocios, apoyar reaperturas y facilitar la continuidad de establecimientos que actúan como servicios básicos en municipios envejecidos y en riesgo de despoblación. Contempla, además, la creación de un Consejo Provincial de Hostelería, medidas de digitalización, programas de formación adaptada al entorno rural, un sello de calidad para conectar productores y hosteleros, así como estrategias diferenciadas para cada zona de la provincia.

El documento propone la organización de rutas y señalización temática, eventos especializados, acciones de promoción conjunta entre hostelería, comercio y cultura, y un calendario que permita aumentar el gasto turístico, promover la pernocta y reforzar la imagen culinaria de Salamanca.