Leapmotor llega a Salamanca: Grupo Nani Empresarial inaugura concesión y apuesta por la tecnología premium

Grupo Nani Empresarial, referente en automoción en Salamanca desde hace más de 60 años, anuncia la apertura oficial de su nueva concesión Leapmotor en Salamanca. Con esta incorporación, la ciudad se posiciona como punto clave en la transición hacia la movilidad eléctrica, ofreciendo a los salmantinos acceso a vehículos sostenibles y tecnología avanzada sin salir de la provincia y a un precio bastante competitivo.

Leapmotor: innovación y eficiencia al alcance de todos

Leapmotor es una marca especializada en vehículos eléctricos que ha revolucionado el mercado europeo por su diseño inteligente, conectividad y precios competitivos. Sorprende enormemente que una empresa fundada en 2015, haya llegado con tal fuerza y velocidad a Europa, si bien lo ha hecho de la mano del grupo Stellantis y aprovechando las sinergias que la multinacional tiene en Europa en términos de red de distribución, posventa y ventas.

“LEAPMOTOR es mucho más que una nueva marca. Es tecnología, diseño, eficiencia y, sobre todo, accesibilidad. Representa una movilidad eléctrica real, posible y al alcance de todos”, definía Rubén Hernández, CEO de Grupo Nani Empresarial, a la nueva marca.

Entre los modelos más destacados de Leapmotor:

Leapmotor T03: urbano 100% eléctrico, ideal para ciudad.

Leapmotor C10: SUV familiar con autonomía extendida de hasta 970 km.

Leapmotor B10: SUV compacto en pleno lanzamiento.

Con esta gama, que seguirá creciendo en el próximo año en al menos dos modelos, la nueva concesión de Grupo Nani Empresarial permitirá que Salamanca se sitúe en la vanguardia de la movilidad sostenible.

Grupo Nani Empresarial: tradición, innovación y compromiso local

Desde sus inicios en 1955 como un pequeño taller en Alba de Tormes, Grupo Nani Empresarial ha evolucionado hasta convertirse en un referente regional en automoción, representando marcas como Citroën y Spoticar en coches o Suzuki, Kymco y Royal Enfield en motos. La incorporación de Leapmotor supone un paso decisivo en la estrategia del grupo, que apuesta por la electrificación, la innovación, la tecnología y el diseño para responder a las nuevas demandas del mercado.

Rubén Hernández, CEO de Grupo Nani Empresarial, afirma: “La apertura de esta concesión no es solo la llegada de una nueva marca, es la confirmación de que Grupo Nani sigue liderando la innovación en automoción en nuestra tierra. Queremos que Salamanca sea protagonista en la movilidad eléctrica y que nuestros clientes tengan acceso a tecnología puntera sin salir de la provincia y a un precio asequible.”

Salamanca será la única provincia de Castilla y León, junto a Burgos, que cuente con una concesión de Leapmotor, un lanzamiento que marca el futuro

La presentación interna de Leapmotor se celebró el pasado 21 de noviembre en una cena-gala con los empleados del grupo, quienes recibirán formación especializada para ofrecer el mejor servicio en esta nueva etapa. Con más de seis décadas de trayectoria, Grupo Nani reafirma su compromiso con la excelencia y la adaptación a las tendencias globales.

La concesión está abierta desde este mismo lunes 24 de noviembre en Calle Primera, 21, primera planta, Polígono Industrial el Montalvo III, Carbajosa de la Sagrada (Salamanca), en horario de 10:00h a 13:30h y de 16:00 a 19:30h de lunes a viernes y de 10:00h a 13:30h los sábados.

