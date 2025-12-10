Maristas Champagnat celebra la 35ª Marcha Solidaria el próximo domingo 14 de diciembre

El colegio Maristas Champagnat llevará a cabo el domingo 14 de diciembre la 35ª edición de su Marcha Solidaria, un evento ya consolidado en el calendario del centro y de la ciudad, que cada año reúne a cientos de personas para apoyar distintas causas sociales y organizaciones que trabajan con colectivos vulnerables.

La jornada comenzará a las 9:00 h con una Eucaristía en la capilla del colegio, abierta a toda la comunidad educativa. Tras la ceremonia, el AMPA ofrecerá chocolate caliente en el patio, creando el ambiente festivo que caracteriza esta cita solidaria.

A las 10:00 h arrancará el recorrido oficial de la marcha, liderado por el Equipo Directivo del centro. Familias, alumnado, profesorado y personal caminarán juntos por diversas calles de la localidad durante aproximadamente dos horas y media. La Policía Local y una ambulancia de Cruz Roja estarán presentes para garantizar la seguridad de todos los participantes.

Al finalizar la ruta y regresar al colegio, se ofrecerá un bocadillo a todos los asistentes.

Como en ediciones anteriores, la recaudación se destinará íntegramente a apoyar a entidades que trabajan en favor de la infancia, la atención a personas vulnerables y la inclusión social.