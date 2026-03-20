Rosalía, profesora de Salamanca, busca el amor en First Dates

Rosalía, profesora de corte y confección originaria de Santurce pero afincada en Salamanca desde hace más de 40 años, ha participado en la noche de este viernes en el programa First Dates, en busca de una nueva historia de amor.

Durante su cita, Rosalía de 67 años se encontró con Mario, un hombre de 68 años procedente de Palencia, quien le causó una gran impresión. “Me parece elegantísimo”, comentó Rosalía, destacando su simpatía y buena presencia.

Ambos compartieron su pasión por la música ya que a Rosalía le encanta cantar y forma parte de dos coros locales, mientras que Mario mostró gran interés por sus historias y experiencias. La cita tuvo un momento divertido, ya que, se plantearon la idea de marcharse sin pagar, aunque finalmente fue Mario quien invitó a Rosalía.

Al final de la velada, ambos coincidieron en que querían seguir conociéndose y decidieron tener una segunda cita.