Salamanca de Transportes recibe un galardón por su compromiso con el medio ambiente al contar con el certificado EMAS

Salamanca de Transportes, empresa de Grupo Ruiz que opera el servicio urbano de autobuses en la ciudad de Salamanca, ha sido galardonada con un reconocimiento por su labor en materia de sostenibilidad, avalado por el certificado EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) en el marco de la Jornada Sostenibilidad en Empresas, un encuentro organizado por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León para reconocer y difundir el compromiso ambiental de las organizaciones de la Comunidad.

El sistema EMAS, impulsado por la Unión Europea, acredita a aquellas entidades que han implantado un sistema de gestión medioambiental y mantienen un compromiso de mejora continua, sometido a auditorías independientes. Las organizaciones registradas se comprometen a seguir una política ambiental bien definida, aplicar dicho sistema y realizar un reporte periódico de su funcionamiento.

El reconocimiento pone en valor el enfoque de movilidad de Salamanca de Transportes, orientado a reducir el impacto ambiental de sus operaciones, impulsar mejoras y consolidar la sostenibilidad como un criterio transversal de su actividad.

“Obtener este galardón por contar con la certificación EMAS es un orgullo y, sobre todo, una responsabilidad que confirma que la sostenibilidad no es un mensaje, sino una forma de gestionar, medir y generar valor. En movilidad, cada decisión cuenta y nuestro compromiso es seguir avanzando con transparencia, rigor y mejora continua para aportar un impacto positivo en el entorno y en las personas que confían en nuestros servicios”, señala Reyes Pérez, directora de Calidad de Grupo Ruiz.

Para el grupo, esta certificación refleja su misión y la de sus marcas locales de favorecer un transporte público cada vez más eficiente, accesible y cercano a las personas. Para ello, Grupo Ruiz aboga por un enfoque que sitúa la sostenibilidad ambiental y la innovación en el centro del servicio, incorporando criterios de accesibilidad universal y calidad en la gestión que garantizan una movilidad más inclusiva en los territorios donde opera.