Salud sexual sin tabú: qué puede hacer tu farmacia ante el aumento de las ITS

En los últimos años, las infecciones de transmisión sexual (ITS) han dejado de ser un asunto “de otros” para convertirse en un reto de Salud Pública que afecta de lleno a la población joven y adulta. Los sistemas de vigilancia evidencian un repunte sostenido en España: la infección por clamidia, por ejemplo, muestra incrementos relevantes en el tiempo reciente, y el problema se agrava porque muchas ITS cursan sin síntomas durante semanas o meses.

En este contexto, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca refuerza un mensaje claro: la prevención se juega en lo cotidiano, y la farmacia comunitaria, por accesibilidad, cercanía y capacidad de consejo, es un punto clave para la educación sanitaria. El Consejo General de Colegios Farmacéuticos lo ha subrayado en un monográfico publicado con motivo del Día Europeo de la Salud Sexual, destacando el papel del farmacéutico en la promoción de la salud sexual, la prevención y la derivación precoz cuando es necesario.

Una conversación breve que puede cambiarlo todo

Para muchas personas, pedir cita o abordar dudas sobre salud sexual todavía conlleva vergüenza, miedo a ser juzgadas o simple falta de información. Ahí la farmacia ofrece una ventaja diferencial: es el punto sanitario más cercano y frecuentado, donde el consejo profesional puede ser inmediato y discreto.

El enfoque que promueve el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca se basa en pequeñas intervenciones prácticas: resolver dudas sobre uso correcto del preservativo, recomendaciones de reducción de riesgos, aclarar mitos (“si no hay síntomas, no hay infección”), y orientar sobre cuándo conviene hacerse pruebas o acudir a un centro sanitario. Porque en ITS, el tiempo importa: una consulta temprana evita complicaciones y frena cadenas de transmisión.

Salamanca cuenta con dispositivos de cribado accesibles dentro de la red comunitaria

Más allá del consejo sanitario, Castilla y León dispone de dispositivos de cribado rápido de VIH integrados en el ámbito comunitario, concebidos como un recurso complementario para facilitar el acceso al diagnóstico precoz. Salamanca forma parte de ese despliegue, que se apoya en un circuito estandarizado orientado a la seguridad y la confidencialidad.

El informe oficial del programa describe un modelo basado en privacidad en la atención, información antes y después de la prueba y, si procede, derivación al sistema sanitario para confirmación y seguimiento. Este tipo de recursos comunitarios, por cercanía, confidencialidad y conexión con el sistema asistencial, puede resultar especialmente útil para reducir barreras y favorecer que las personas consulten a tiempo.

Qué puede hacer hoy cualquier ciudadano en la provincia de Salamanca

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca insiste en una idea sencilla: salud sexual es autocuidado. Si hay síntomas como secreción genital inusual, dolor al orinar, lesiones, dolor pélvico o si ha existido una relación de riesgo, conviene consultar cuanto antes. Y aunque no haya síntomas, si hay cambios de pareja o prácticas de riesgo, el consejo profesional puede orientar sobre pruebas y prevención.

La llamada final es doble: normalizar la conversación y usar los recursos disponibles. En Salamanca, la farmacia no es solo un lugar donde “se dispensa”: es, cada vez más, un espacio donde se educa, se previene y se acompaña. Tus farmacéuticos, siempre cerca de ti.

