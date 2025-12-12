Ternera Charra cumple 25 años entregando unos galardones que reconocen la trayectoria, la calidad y el compromiso con la tierra

Ganaderos, cooperativas y representantes del sector cárnico se han reunido este viernes para celebrar los 25 años de trayectoria de la Marca de Garantía Ternera Charra. Un emotivo acto que ha contado con la presencia del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral y el director general del ITACYL, y que ha puesto de manifiesto el esfuerzo realizado durante un cuarto de siglo para poner en valor el ganado vacuno de Salamanca y dar al consumidor un plus de confianza.

Un esfuerzo y un trabajo diario que ha destacado el presidente de Ternera Charra en su intervención. Javier Boyero ha agradecido a ganaderos, cooperativas, empresas de transformación, carnicerías y consumidores la confianza en un producto que garantiza una trazabilidad desde el origen. “Sabemos de dónde viene cada animal, como se cría respetando todo el proceso hasta que llega al consumidor” ha asegurado y reconocido que “nada sería posible” sin todos los que intervienen en este proceso. Una trayectoria que “comenzó como una aventura para dar un sello de calidad a la ternera de Salamanca dando lugar a una carne rosada, tierna, con un sabor que no se olvida, una carne que lleva el alma de nuestra tierra”. En su intervención Boyero hizo también referencia a los retos de futuro para una marca que aspira a seguir creciendo, a llegar más allá de nuestras fronteras y a mantener “el compromiso con la calidad, con nuestra tierra y el sector vacuno”.

25 aniversario de Ternera Charra | Mateo G.J.

La marca ha hecho entrega de unos premios conmemorativos de sus 25 años que reconocen la trayectoria y la apuesta por la marca y la calidad. El Premio Trayectoria en Ganadería, que reconoce el compromiso con la ganadería extensiva en la dehesa salmantina ha sido El Aguarchal, los primeros ganaderos en inscribirse en la marca de garantía. El Premio a la Trayectoria a la Calidad Certificada, que reconoce a personas que defienden la calidad y trazabilidad de la carne ha sido para Pedro Rivas, por su profesionalidad y el respeto por el producto en la fase de comercialización. Por su parte, el premio a la Trayectoria en Hostelería ha ido al Restaurante Pucela, que siempre ha contado con producto de la marca.

Tras la entrega de estos tres galardones ha habido un premio sorpresa honorífico que ha recaído sobre un emocionado Javier Boyero, presidente de Ternera Charra y que le ha entregado su familia. Finalmente, Alfonso Fernández Mañueco ha recogido el premio de reconocimiento a la Junta y la Consejería de Agricultura por su compromiso con la ganadería y su apoyo a las marcas de garantía.

El presidente de la Junta ha mostrado su orgullo por el trabajo “bien hecho y el amor por nuestra tierra” de quienes forman parte de la entidad, “emblema de la excelencia y de lo bien que se hacen las cosas en el sector primario”.

“Gracias a vosotros, el sector agroalimentario es el segundo más potente de España”, ha asegurado Fernández Mañueco que ha recordado que “en Castilla y León somos líderes en ovino, ibérico y vacuno. Salamanca es la provincia con más cabezas de bovino de Castilla y león y posiblemente de España con medio millón de cabezas de ganado vacuno, el 10 por ciento del censo nacional”.

El presidente de la Junta ha destacado el trabajo de la institución para reforzar un modelo producto, sostenible y competitivo a través de importantes ayudas para hacer frente a los daños ocasionados por la sequía y los incendios, con actuaciones frente a la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) y la lengua azul, y con medidas técnicas, sanitarias y económicas para garantizar la estabilidad de las explotaciones.

En esta línea, Fernández Mañueco ha destacado la gestión de los anticipos y ayudas de la PAC, la mejora de las ayudas a cebaderos, la puesta en marcha del Plan de Balsas, el impulso a las infraestructuras ganaderas y el apoyo a las razas puras, así como la apuesta por la incorporación de jóvenes al campo y la modernización de explotaciones, con una convocatoria que alcanza ya los 100 millones de euros.

Asimismo, ha recordado que la Junta ha constituido un Comité Técnico de expertos ante la peste porcina africana y va a aplicar medidas cinegéticas preventivas que faciliten la caza del jabalí. Del mismo modo, ha actuado con la máxima celeridad en el control de la influenza aviar y ha dictado las resoluciones necesarias para proteger a la cabaña ganadera de la Comunidad de la dermatosis nodular contagiosa.