Ternera Charra, veinticinco años de compromiso con la calidad de una carne puramente salmantina

En extensivo, con alimentación materna y pastos y animales nacidos, criados y cebados en Salamanca se forja una carne única y de la tierra, Ternera Charra. La Marca de Garantía cumple 25 años de compromiso con la calidad certificada desde el nacimiento hasta la venta al consumidor dando lugar a una carne de ternera jugosa, con un sabor único, baja en grasa y tierna que ha logrado el reconocimiento dentro y fuera de las fronteras salmantinas, encontrando en Madrid uno de los mercados que más demandan sus productos.

Hace 25 años surgió un proyecto que pretendía aunar distintas ganaderías de Salamanca con un fin común, garantizar una carne especialmente buena, de calidad certificada que permitiera que el consumidor conociera todo el proceso de producción, desde el nacimiento del animal hasta su llegada al punto de venta. Unos inicios un “poco difíciles” como reconoce el presidente de la marca, Javier Boyero, que recuerda que la presentación de los productos coincidió con la crisis de las vacas locas y el consiguiente descenso en el consumo de ternera. “Hubo momentos complicados y difíciles, pero desde entonces, la evolución ha sido grande y positiva, hemos crecido mucho”.

Una marca que goza del reconocimiento de los consumidores salmantinos y que fuera de nuestras fronteras también tiene cada vez más demanda. “La evolución ha sido importante”, asegura Boyero que añade que “tenemos un mercado fundamental que cada día nos demanda más, que es Madrid donde contamos con puntos de venta y carnicerías que tienen Ternera Charra de forma habitual. Hablamos de un flujo de negocio semanal del orden de 50 o 60 terneros”.

Terneras certificadas por Ternera Charra

Un crecimiento para el que es necesario la implicación de todos los ganaderos de la marca que busca incrementar la cantidad de ternera certificada desde el origen hasta la venta. “Hay animales que no se certifican porque no se cumplen todos los requisitos que pone la marca de garantía. El año pasado la marca gestionó del orden de 15.000 animales, pero finalmente se certificaron unos 6.000. El resto se caen porque en el proceso no se cumple todo lo que estipula el reglamento. Es una de las batallas que tenemos porque queremos llegar al máximo número de animales certificados”.

La garantía de calidad en un proceso de certificación riguroso que busca la excelencia en un producto que se puede adquirir en numerosos puntos de venta directa o a través de la sociedad Ternera de Salamanca, cuya función es promover y promocionar el cebo de animales, las relaciones con empresas y también la venta on line de carne para adaptarse a las demandas de los clientes.

Cortes con excelencia

En cuanto a la relación con el consumidor, hay ciertos cortes que tiene mucha demanda en hostelería, como explica Javier Boyero. Es el caso del solomillo o piezas como el chuletón, aunque también tienen demanda en las carnicerías y más en estas fechas que se aproximan. “El consumidor apuesta mucho por el filete, o la carne de segunda para guisos, carne picada, … pero al final todo se vende”, concluye.

Ternera Charra sigue creciendo en calidad, sigue apostando por una certificación rigurosa y fidelizando a sus clientes con un producto de kilómetro cero que durante 25 años ha demostrado el buen hacer de los ganaderos de la provincia y de una marca de garantía que apuesta por la excelencia.