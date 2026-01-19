Cada vez más visitas, cestas más pequeñas: así crece la tienda de conveniencia

Las tiendas de conveniencia se consolidan como un pilar esencial del consumo diario en Castilla y León, donde el 61% de los consumidores acude a estos establecimientos al menos un par de veces por semana, según el estudio “Hábitos de compra en tiendas de conveniencia: tendencias y patrones”, elaborado por CS On Research para Coca-Cola Europacific Partners (CCEP). La cercanía, la rapidez y la capacidad de resolver necesidades inmediatas explican el auge de un canal que no deja de crecer.

El informe revela que el 99% de los consumidores españoles compra en tiendas de conveniencia, y que en Castilla y León la frecuencia media se sitúa en 2,3 visitas semanales, con un 17% que acude a diario o casi a diario. La proximidad es el factor decisivo para el 83% de los castellanoleoneses, seguida de la disponibilidad de productos básicos y de una oferta adaptada al consumo inmediato.

Un canal en plena expansión

El crecimiento de las tiendas de conveniencia responde a cambios estructurales en los hábitos de consumo: compras más pequeñas, frecuentes y vinculadas a momentos concretos del día. Según IGD Research, este canal será uno de los de mayor crecimiento a nivel mundial en los próximos cinco años, con una tasa anual del 4,1%. Europa ya es el segundo mercado global en este formato y, en España, se prevé un crecimiento anual del 3,4% hasta 2028, lo que situará al país como el séptimo mercado europeo en ventas en el canal de conveniencia.

Este formato tiene además un alto valor estratégico, ya que actúa como puerta de entrada para nuevos consumidores, especialmente jóvenes, que buscan compras rápidas, productos fríos, snacks o bebidas para llevar o compartir. La tienda de barrio se convierte así en un punto clave para momentos de consumo espontáneos y sociales.

#SomosDeBarrio: una apuesta estratégica por el comercio local

En este contexto de crecimiento, Coca-Cola Europacific Partners refuerza su compromiso con las tiendas de conveniencia a través de la estrategia #SomosDeBarrio, un plan integral que va más allá del suministro de productos. El objetivo es acompañar al comercio local como socio estratégico, ayudándole a ganar visibilidad, atraer más visitas y mejorar la rotación de producto.

La iniciativa incluye acciones personalizadas que abarcan desde la mejora de la imagen exterior del punto de venta, la optimización del surtido y la adaptación de formatos al momento de consumo, hasta herramientas para dinamizar las ventas y mejorar la experiencia de compra. Todo ello con un enfoque práctico, pensado para responder al ritmo de vida actual de los consumidores.

Actualmente, CCEP abastece semanalmente a más de 53.000 establecimientos en toda España, apoyándose en una red de 55 delegaciones comerciales, lo que le permite una capilaridad única. En los últimos diez años, el volumen de ventas de su porfolio de bebidas ha crecido cerca de un 50%, en paralelo al desarrollo del canal de conveniencia.

Con #SomosDeBarrio, la compañía da un paso más en su relación con el pequeño comercio, posicionándose como su principal aliado para crecer de forma sostenible. Una estrategia que refuerza el papel de las tiendas de barrio como eje central del consumo cotidiano, capaces de combinar cercanía, rapidez y una oferta adaptada a las nuevas necesidades de los consumidores.