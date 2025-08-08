Turkish Airlines compra parte de Air Europa, propiedad de la familia salmantina Hidalgo

Dos meses después de que Turkish Airlines anunciara que estaba en conversaciones para adquirir participaciones de la empresa Air Europa, este viernes, 8 de agosto, ya es efectiva.

Según informan diferentes medios de comunicación de índole económica de Turquía, la empresa turca ha comunicado que ha presentado una oferta vinculante a la compañía de la familia salmantina Hidalgo para adquirir una participación minoritaria.

Aunque la compra de parte de Air Europa, que seguirá siendo mayoritariamente de la familia Hidalgo, no es efectiva todavía, esos mismos medios indican que se hará oficial y pública en las próximas horas.

De esta forma, se cierra un capítulo de especulaciones sobre la compra, donde también se apuntaba a la posible compra por parte de Lufthansa y Air France-KLM.

Sin embargo, finalmente será Turkish Airlines quien se haga con esa compra, con el objetivo de ampliar su mercado a zonas de América Latina.