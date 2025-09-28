Últimas semanas para tener tu Kit Digital y un ordenador gratis

El próximo 31 de octubre finaliza definitivamente el plazo para que autónomos y microempresas del Segmento III (de 0 a 3 empleados) soliciten el Kit Digital, una ayuda económica sin precedentes financiada con fondos europeos para impulsar la digitalización del pequeño tejido empresarial español. El programa, gestionado por Red.es y el Ministerio para la Transformación Digital, permite acceder a un bono de hasta 3.000 euros por negocio para implantar soluciones digitales esenciales.

¿Qué incluye el Kit Digital?

Con este bono, los beneficiarios pueden contratar servicios como:

Creación o renovación de páginas web

Tiendas online con pasarelas de pago

Gestión profesional de redes sociales

Presencia avanzada en Internet (SEO)

Una de las novedades más atractivas es que muchas de estas soluciones, además de estar totalmente subvencionadas, incluyen también un ordenador portátil sin coste adicional, algo especialmente útil para autónomos que aún trabajan con equipos obsoletos o sin herramientas digitales adecuadas.

¿Quién puede solicitarlo?

Esta última fase está dirigida al Segmento III, es decir, autónomos y microempresas de hasta 3 empleados. La condición principal es estar dado de alta, estar al corriente de pagos con Hacienda y Seguridad Social, y realizar un breve test de autodiagnóstico digital en la plataforma oficial. No es necesario tener conocimientos técnicos ni realizar trámites complejos: los agentes digitalizadores autorizados pueden encargarse de todo el proceso.

Salamanca no puede quedarse atrás

Desde Salamanca, Claudio Mogilner, CEO de la agencia tecnológica InternacionalWeb, insiste en la urgencia de no dejar pasar esta oportunidad:

“Estamos ante una ayuda real, sin letra pequeña y 100% subvencionada. Hemos gestionado ya centenares de Kits Digitales desde Salamanca y lo más frecuente es que quienes lo reciben nos digan que ojalá lo hubieran solicitado antes. El ordenador gratuito que se incluye en muchas soluciones es la guinda: para muchos autónomos significa renovar su forma de trabajar sin coste.”

InternacionalWeb, fundada en 2003 y con sede en Salamanca, ha acompañado a más de 1.400 empresas de toda España en su transformación digital. Es una de las agencias más activas en la gestión de estos bonos en Castilla y León, ofreciendo asesoramiento gratuito y una gestión integral del trámite.

¿Cómo solicitarlo?

Se recomienda hacerlo cuanto antes, ya que el plazo finaliza el 31 de octubre de 2025 y los fondos disponibles son limitados. Los interesados pueden contactar directamente con InternacionalWeb para recibir orientación personalizada:

