Unicaja afianza su compromiso con las grandes empresas e impulsa nuevas vías de apoyo

El tejido empresarial español, especialmente el formado por grandes compañías y grupos corporativos, demanda cada vez soluciones financieras más especializadas, ágiles y adaptadas a entornos complejos. En este contexto, Unicaja ha dado un paso estratégico al consolidar bajo la marca ‘Unicaja Empresas’ toda su propuesta dirigida a este segmento, reforzando así su posicionamiento y su capacidad de acompañamiento a largo plazo. Bajo el claim ‘El banco con el que crecer’, la nueva marca nace con un objetivo claro: ofrecer una visión unificada y coherente de los servicios que la entidad presta a las grandes empresas, poniendo el acento en la especialización, la cercanía y el asesoramiento personalizado. Este enfoque responde a una realidad creciente: actualmente, más de 10.700 compañías confían en Unicaja, que articula su atención a través de una red de más de 30 centros especializados y más de 140 directores de cuentas distribuidos por todo el territorio nacional. Esta estructura permite dar respuesta a las necesidades específicas de grandes empresas y corporaciones, combinando el conocimiento local con capacidades técnicas avanzadas. La propuesta de valor se apoya en tres pilares fundamentales: asesoramiento experto, productos especializados e innovación, con soluciones diseñadas para acompañar a las empresas en todas las fases de su desarrollo desde la gestión del circulante hasta procesos de expansión e internacionalización.

El lanzamiento de ‘Unicaja Empresas’ se enmarca en el Plan Estratégico 2025-2027 de la entidad, donde el negocio dirigido al tejido empresarial ocupa un lugar prioritario. Dentro de este marco, se busca no solo fortalecer la relación con los clientes actuales, sino también ampliar esa base, impulsando vínculos estables y de largo recorrido.

Innovación y sostenibilidad

Uno de los ejes clave de esta estrategia es la innovación. Así, Unicaja ha desarrollado una banca digital específica para empresas, orientada a mejorar la experiencia de usuario y agilizar la operativa diaria. Este avance se complementa con la optimización de procesos internos, lo que permite una mayor rapidez en la toma de decisiones y en la ejecución de operaciones, aspectos especialmente valorados por las grandes compañías. La sostenibilidad se integra también como un elemento diferencial en la propuesta. La financiación vinculada a criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) ha adquirido un peso creciente, superando los 1.000 millones de euros en nueva producción durante 2025 en este segmento. Este dato refleja la importancia de acompañar a las empresas en su transición hacia modelos más responsables y alineados con los estándares internacionales. Además, el impulso del negocio internacional y del circulante se configura como otra de las palancas de crecimiento. En un entorno globalizado, las empresas requieren socios financieros capaces de facilitar su expansión más allá de las fronteras, con soluciones adaptadas a mercados diversos y a dinámicas cambiantes. ‘Unicaja Empresas’ se presenta, así, como una respuesta estructurada a las demandas del entorno empresarial actual, en el que la capacidad de adaptación, la innovación y el acompañamiento estratégico se han convertido en factores clave para el crecimiento sostenido.