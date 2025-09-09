Unicaja Banca Privada: un servicio integral y personalizado basado en la especialización y el impulso tecnológico

La demanda de asesoramiento financiero es cada vez mayor y, por tanto, también de profesionales especializados en banca privada. Un servicio que permite ofrecer a los clientes de alto patrimonio aquellas estrategias que mejor se adapten a sus necesidades y objetivos específicos.

Consciente de la importancia de esta atención y en línea con su objetivo de situar siempre al cliente en el centro de su actividad, la entidad financiera refuerza su negocio en este segmento a través de Unicaja Banca Privada.

Así, la unificación de su propuesta de valor en el segmento de clientes de mayor patrimonio se materializa en un servicio más completo, sofisticado y adaptado a sus necesidades. Una estrategia que permitirá, entre otras cuestiones, el lanzamiento de nuevos productos y de herramientas de planificación y asesoramiento.

La nueva identidad adoptada refuerza los valores de exclusividad y confianza en los canales de contacto con la entidad. En suma, mayor especialización y una oferta consolidada de asesoramiento financiero, combinadas con mejoras tecnológicas en los canales digitales e implementación de IA y atención remota, para posicionar a Unicaja como banco principal de sus clientes. Como bien refleja su claim, “el tiempo es tu activo, nosotros tu aliado”.

La nueva marca y la identidad visual exclusiva (Unicaja Banca Privada) van acompañadas del refuerzo de la red de centros y oficinas de atención específica, ubicados en 23 localidades, con más de un centenar de gestores especializados y el apoyo de las más de 900 sucursales de la red del banco. El objetivo, además, es ir aumentando, a lo largo del desarrollo de Plan Estratégico 2025-2027, el número de gestores dedicados a este ámbito.

Activos bajo gestión: 40.000 millones de euros

Precisamente, la nueva planificación estratégica de la entidad pone el foco en la transformación del negocio retail, incidiendo en la potenciación de los segmentos de mayor valor; entre ellos, la Banca Privada y la Banca Personal, que agrupan 40.000 millones en recursos gestionados.

Un montante que la entidad aspira a elevar en los próximos años a través de la oferta de una gama de productos de primer nivel, con arquitectura abierta, y con servicios de asesoramiento y de gestión discrecional de carteras premium, adaptados a los distintos perfiles de inversión y combinados con mejoras tecnológicas en los canales digitales. Para ello, herramientas como un nuevo ‘bróker de valores’ o el muro digital permitirán una experiencia online diferenciada e integral con los gestores.

Mejora de la experiencia de cliente

Esta nueva estrategia también permitirá la mejora de la experiencia de cliente y lo hará mediante la implementación de inteligencia artificial y una atención preferente en los canales remotos, así como soporte especializado en materia financiera, fiscal y societaria.

Entre otras novedades llevadas a cabo, se encuentra también la potenciación de la sociedad gestora del Grupo Unicaja, Unicaja Asset Management.

De hecho, la sociedad gestora cuenta con acuerdos de colaboración con BlackRock, Allianz Global Investors y Candriam, ampliando el acceso de los clientes a una extensa gama de productos de terceros y a una oferta de inversión completa, de primer nivel y con un compromiso sostenible.

Una nueva etapa, por tanto, caracterizada por una atención exclusiva, que permita pensar en todo momento en las necesidades presentes y futuras del cliente y en la búsqueda de la excelencia del servicio. Todo ello, a través de una oferta de productos y servicios de primer nivel, gestores especializados capaces de cuidar del patrimonio del cliente de manera personalizada, y, siempre bajo la tutela de ese equipo humano experto, la implementación de soluciones tecnológicas.