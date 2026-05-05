Unicaja gana 161 millones de euros en el primer trimestre y fija la remuneración al accionista en el 95% del resultado del ejercicio

El Grupo Unicaja registró un beneficio neto de 161 millones de euros en el primer trimestre de 2026, frente a los 158 millones del mismo periodo del año anterior, lo que supone un incremento interanual del 1,4%. Este resultado se sustenta en la evolución favorable de los ingresos recurrentes, la mejora del margen de intereses, el crecimiento de las comisiones netas, en un contexto de avance sostenido de la actividad comercial, y una menor necesidad de dotaciones a provisiones de crédito, que descienden un 20% interanual, en línea con la mejora sostenida de la calidad del balance. A ello se suma la capacidad del margen bruto para absorber parcialmente el aumento de los costes de explotación, principalmente asociados a inversiones vinculadas al Plan Estratégico, manteniendo unos niveles de rentabilidad sólidos.

En este escenario, la entidad ha aprobado una nueva política de dividendos, vigente desde enero de 2026, que aumentó el pay-out al 70%, desde el 60% anterior, y considera para el ejercicio 2026 una remuneración adicional mediante recompras o dividendos adicionales, estimada en torno al 25% del resultado neto consolidado, lo que eleva la remuneración al accionista del ejercicio hasta el 95%.

El margen de intereses alcanzó los 373 millones de euros, con un aumento interanual del 1,3%, mientras que las comisiones netas crecieron un 3,1%, hasta situarse en 136 millones, impulsadas por la intensa actividad en fondos de inversión y el negocio de seguros. El margen bruto se elevó un 1%, hasta los 520 millones de euros, lo que permitió sostener niveles de rentabilidad y eficiencia, cuya ratio se sitúa en el 46% (calculada sobre los últimos doce meses), con un coste del riesgo contenido (20 p.b.).

El avance de las comisiones responde también a un cambio progresivo en el mix de ingresos del grupo, con un mayor peso de los negocios de mayor valor añadido, especialmente gestión de patrimonios y seguros, lo que contribuye a reforzar la estabilidad y la visibilidad de los resultados.

A pesar de encontrarse en una fase temprana del ejercicio, las principales magnitudes evolucionan en línea o por encima de lo previsto, como resultado de la ejecución del Plan Estratégico 2025‑2027, que sigue reforzando la dinámica comercial. El volumen de negocio de clientes crece más de un 3% en el año y la rentabilidad ROTE, ajustada por el exceso de capital, se sitúa en el 12%.

Balance y actividad

Crecimiento interanual del 3,9% en el total de recursos administrados de clientes

Los recursos de clientes minoristas alcanzaron los 96.003 millones de euros, con un crecimiento interanual del 3,9%, mientras que los recursos fuera de balance aumentaron un 10,6%, hasta los 25.910 millones. En total, los recursos administrados, incluidos los mayoristas, continúan mostrando una evolución favorable, con un incremento del 1,5% en los últimos doce meses, hasta alcanzar los 106.658 millones de euros.

Dentro del ahorro, destaca la evolución de los fondos de inversión, que crecieron un 17,2% interanual, con suscripciones netas de 468 millones de euros en el año, lo que permite a Unicaja mantener una cuota de mercado del 9%, según datos de Inverco. El patrimonio acumulado de los fondos se sitúa en 16.901 millones de euros al cierre del trimestre.

La inversión crediticia performing asciende a 47.622 millones de euros, con un crecimiento del 2,4% interanual, impulsada especialmente por la financiación a empresas (+6,3%) y consumo (+8,5%), en línea con los ejes de diversificación de ingresos del Plan Estratégico. En 2026, la nueva producción de crédito alcanzó los 2.845 millones (+9,6%), de los que 913 millones correspondieron a hipotecas de particulares, lo que supone el 32% del total. La nueva producción al sector privado experimenta un aumento interanual del 10%.

La positiva evolución de la actividad comercial se apoya también en el avance del canal digital, que gana peso tanto en la venta de productos de consumo, como en la comercialización de fondos de inversión, representando un 65% y un 36% respectivamente de la captación total. Así, el total de ventas digitales ha experimentado un crecimiento de un 82% en consumo y de un 47% en fondos, con respecto al primer trimestre de 2025.

En esta línea, también en comparación con el mismo trimestre del ejercicio anterior, se ha incrementado en un 6% el número de usuarios de bizum, superando el millón de usuarios y se ha duplicado la captación de nóminas y pensiones.

Mejora de la calidad de balance y sólido avance en los indicadores de riesgo

La evolución de los resultados viene acompañada de una mejora significativa de la calidad del balance, reflejo de la fortaleza del modelo de negocio. La ratio de morosidad se sitúa en el 2%, tras reducirse 56 p.b. en doce meses (12 p.b. en el trimestre), mientras que el coste del riesgo permanece contenido en 20 p.b. en el trimestre.

Los activos improductivos (NPAs) registraron una caída interanual del 26%, con descensos tanto en activos adjudicados (33,1%), como en activos dudosos (20,3%). La mejora de la calidad del crédito se aprecia también en la evolución de las entradas en dudoso, que se reducen un 21,2% en doce meses.

La reducción de NPAs ha venido acompañada del refuerzo de los ya elevados niveles de cobertura, que se sitúan entre los más altos del sector, dando continuidad a la tradicional política de prudencia seguida por Unicaja. La tasa de cobertura de los activos improductivos alcanza el 78,9%; la de activos dudosos, el 79,9%, y la de activos adjudicados se sitúa el 77,2%, lo que se traduce en una reducción interanual del 42% de los NPAs netos.

Gestión de capital y liquidez

CET 1 en el 16% con elevados niveles de liquidez

Unicaja mantiene una posición de solvencia y liquidez sólida, con una ratio CET 1 capital regulatorio de máxima calidad (CET 1 Common Equity Tier 1) del 16%, lo que supone un exceso de capital de 7,3 p.p. sobre los requerimientos regulatorios, equivalente a 2.208 millones de euros.

Las ratios de liquidez continúan en niveles elevados con un indicador de financiación del crédito con depósitos minoristas (Loan to Deposit), del 69,3%, una ratio de liquidez a corto plazo (LCR), del 291,9%, y una ratio de disponibilidad de recursos estables (NSFR), del 159,5%.

Cuenta de resultados

El margen bruto crece un 1% interanual

El margen de intereses se mantiene sólido. Los ingresos por renta fija, junto al ahorro en el coste de las emisiones mayoristas y el vencimiento de las cédulas hipotecarias lo sitúan en 373 millones de euros al cierre del trimestre (+1,3% interanual).

Por su parte, los ingresos netos por comisiones alcanzan los 136 millones de euros, con un incremento interanual del 3,1%, destacando el crecimiento de las comisiones de fondos de inversión (18,7% interanual) y de seguros, reflejo de la buena dinámica comercial.

El margen bruto crece un 1% interanual año hasta alcanzar los 520 millones y la ratio de eficiencia se sitúa en el 46% (calculada sobre los últimos doce meses).

El margen de explotación (antes de saneamientos) se sitúa en 275 millones en el trimestre, con una reducción interanual de los saneamientos de crédito del 20,2%. Las necesidades de dotación a provisiones y otros deterioros han disminuido sustancialmente en el ejercicio (-19% interanual).

El beneficio consolidado antes de impuestos asciende a 232 millones de euros, con un resultado neto de 161 millones.

Sostenibilidad

Durante el primer trimestre de 2026, Unicaja ha reforzado su compromiso con la sostenibilidad con avances relevantes en gestión ambiental y energética, entre ellos, la obtención integrada de las certificaciones ISO 14001 e ISO 50001 para 30 edificios, así como el cálculo, verificación y solicitud de inscripción de su huella de carbono correspondiente a 2025.

En el ámbito social y de negocio responsable, la entidad ha impulsado iniciativas con impacto directo en el empleo y la cohesión social, mediante acuerdos para favorecer la inserción laboral de mujeres y el retorno de talento a España. Asimismo, ha reforzado su apoyo al sector agroganadero, poniendo a disposición 1.000 millones de euros en financiación y anticipos, y ha avanzado en inclusión financiera y atención a colectivos sénior, manteniendo el pago anticipado de pensiones y medidas de acompañamiento personalizadas.