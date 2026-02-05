Este viernes arranca la Temporada de Conciertos 2026 del Enjoy Multiusos de Salamanca

Este viernes 6 de febrero arranca la Temporada 2026 de Espectáculos en el Pabellón Multiusos Sánchez Paraíso de Salamanca. A lo largo de este año, el recinto salmantino anuncia ya 13 citas que reunirán a 40.000 fans en el principal recinto interior de la provincia. A las fechas anunciadas hasta el momento podrán sumarse nuevas citas a lo largo del año, ampliando el volumen y diversidad artística de la Temporada.

La gestión de la Temporada de espectáculos corre a cargo de PROVENUE, empresa con base en el Movistar Arena (Antiguo Wizink Center) de Madrid y especializada en la gestión integral de recintos de gran formato. Las entradas para todos los shows se encuentran a la venta y disponibles en la página WEB del recinto: www.provenue.es/salamanca

Programación de conciertos para la temporada 2026

Fito y Fitipaldis – 6 de febrero – Aullidos Tour

Dani Fernández – 6 y 7 de marzo – Tour La Insurrección

Fernando Costa – 21 de marzo – Amor y Dolor 10º Aniversario

Sergio Dalma – 11 de abril – Tour Ritorno a Via Dalma

Dedía Festival – 18 de abril – con Marsal Ventura y Les Castizos

Camela – 16 de mayo – + de 30 Años Tour

Iván Ferreiro – 20 de junio – Hoy x Ayer – Gira 35 Aniversario

Loquillo – 26 de septiembre – Gira 2026 + Ciclonautas

Miguel Poveda – 10 de octubre – Gira 15 Aniversario – Coplas del querer

Hijos de la Ruina – 17 de octubre – Hijos de la Ruina Tour

Galván Real – 14 de noviembre – 10 Años Contigo

Antonio Orozco – 21 de noviembre – La Gira de Tu Vida

Impacto cultural, económico y social

La Temporada de Conciertos 2026 contará con una previsión de asistencia de 40.000 personas en todo el período Febrero-Noviembre y una recaudación bruta estimada de 1,5 millones de euros, lo que la convierte en uno de los principales núcleos de programación de música de la Comunidad de Castilla León.

PROVENUE estima además una inversión de más de 400.000 euros en contratación de proveedores locales, impulsando el empleo directo e indirecto de distintas áreas de actividad como iluminación y sonido, montaje, seguridad, logística, limpieza, hostelería y servicios auxiliares.

El Pabellón de Salamanca es el único en Castilla León dentro del portfolio de PROVENUE, y en el que está presente desde el año 2022. PROVENUE aglutina fuera de Madrid una actividad que supera los 300.000 usuarios anuales, en recintos situados en Andalucía, Comunidad Valenciana y Castilla León.

