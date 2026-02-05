Este viernes arranca la Temporada de Conciertos 2026 del Enjoy Multiusos de Salamanca
El lleno de Fito y Fitipaldis inaugura un año 2026 lleno de música en el recinto de la capital salmantina
Este viernes 6 de febrero arranca la Temporada 2026 de Espectáculos en el Pabellón Multiusos Sánchez Paraíso de Salamanca. A lo largo de este año, el recinto salmantino anuncia ya 13 citas que reunirán a 40.000 fans en el principal recinto interior de la provincia. A las fechas anunciadas hasta el momento podrán sumarse nuevas citas a lo largo del año, ampliando el volumen y diversidad artística de la Temporada.
La gestión de la Temporada de espectáculos corre a cargo de PROVENUE, empresa con base en el Movistar Arena (Antiguo Wizink Center) de Madrid y especializada en la gestión integral de recintos de gran formato. Las entradas para todos los shows se encuentran a la venta y disponibles en la página WEB del recinto: www.provenue.es/salamanca
Programación de conciertos para la temporada 2026
Fito y Fitipaldis – 6 de febrero – Aullidos Tour
Dani Fernández – 6 y 7 de marzo – Tour La Insurrección
Fernando Costa – 21 de marzo – Amor y Dolor 10º Aniversario
Sergio Dalma – 11 de abril – Tour Ritorno a Via Dalma
Dedía Festival – 18 de abril – con Marsal Ventura y Les Castizos
Camela – 16 de mayo – + de 30 Años Tour
Iván Ferreiro – 20 de junio – Hoy x Ayer – Gira 35 Aniversario
Loquillo – 26 de septiembre – Gira 2026 + Ciclonautas
Miguel Poveda – 10 de octubre – Gira 15 Aniversario – Coplas del querer
Hijos de la Ruina – 17 de octubre – Hijos de la Ruina Tour
Galván Real – 14 de noviembre – 10 Años Contigo
Antonio Orozco – 21 de noviembre – La Gira de Tu Vida
Impacto cultural, económico y social
La Temporada de Conciertos 2026 contará con una previsión de asistencia de 40.000 personas en todo el período Febrero-Noviembre y una recaudación bruta estimada de 1,5 millones de euros, lo que la convierte en uno de los principales núcleos de programación de música de la Comunidad de Castilla León.
PROVENUE estima además una inversión de más de 400.000 euros en contratación de proveedores locales, impulsando el empleo directo e indirecto de distintas áreas de actividad como iluminación y sonido, montaje, seguridad, logística, limpieza, hostelería y servicios auxiliares.
El Pabellón de Salamanca es el único en Castilla León dentro del portfolio de PROVENUE, y en el que está presente desde el año 2022. PROVENUE aglutina fuera de Madrid una actividad que supera los 300.000 usuarios anuales, en recintos situados en Andalucía, Comunidad Valenciana y Castilla León.
Más información:
Entradas a la venta en baila.fm, tiquetera oficial de los recintos de Provenue.
comunicacion@provenue.es
