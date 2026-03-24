La X Semana de Formación del Colegio San Agustín continúa con una intensa jornada académica centrada en la orientación profesional de los alumnos

El Colegio San Agustín de Salamanca ha celebrado este martes la segunda jornada de la X Semana de Formación “Enseñar educando”, en una mañana marcada por su carácter eminentemente académico y orientada a ofrecer a los alumnos una visión directa de distintas opciones formativas y profesionales.

A lo largo de la jornada, los estudiantes de Secundaria y Bachillerato han participado en diversas mesas y sesiones que han abordado ámbitos clave para su futuro, de la mano de profesores universitarios, profesionales en activo y antiguos alumnos del propio centro.

Formación, vocación y salidas profesionales en distintos ámbitos

Entre las sesiones desarrolladas a lo largo del día, ha destacado la mesa dedicada a la Nutrición como ciencia: formación y oportunidades profesionales, en la que se ha ofrecido una visión completa de este ámbito, combinando la perspectiva académica con el testimonio directo de alumnos que actualmente cursan estos estudios.

Asimismo, la jornada ha incluido la mesa “Comunicar para conectar: marketing, publicidad y marca”, en la que se ha abordado el proceso de formación en este ámbito, el papel estratégico del marketing en las organizaciones y la importancia de la creatividad en la construcción de campañas publicitarias en el entorno actual.

También ha tenido lugar la mesa “La Justicia desde dentro: proceso penal, ejecución y reinserción”, centrada en el ámbito penal, en la que se ha ofrecido a los alumnos una visión completa del funcionamiento del sistema judicial, el papel de las distintas figuras profesionales y la importancia de la reinserción como finalidad del sistema penitenciario.

X Semana de Formación del Colegio San Agustín

El valor del testimonio: antiguos alumnos en el ámbito sanitario

Uno de los momentos más destacados de la jornada ha sido la mesa dedicada al ámbito sanitario, en la que han participado tres antiguos alumnos del Colegio actualmente vinculados a la medicina, la enfermería y la farmacia.

Esta sesión ha tenido un valor especialmente significativo, ya que los ponentes, que hace unos años se encontraban en la misma situación que los actuales alumnos, han compartido su experiencia personal, su trayectoria académica y profesional, así como los retos, dificultades y satisfacciones que han encontrado en el camino.

Durante sus intervenciones, han puesto de relieve la importancia de la vocación, el esfuerzo y la constancia en un ámbito especialmente exigente, pero también profundamente orientado al servicio a los demás. Asimismo, han ofrecido consejos prácticos a los alumnos a la hora de afrontar la elección de estudios y el desarrollo de su futuro profesional.

Una jornada centrada en acompañar a los alumnos en su futuro

La jornada del martes ha puesto de manifiesto uno de los principales objetivos de la Semana de Formación: acercar a los alumnos a la realidad académica y profesional desde la experiencia directa de quienes ya recorren ese camino.

La X Semana de Formación “Enseñar educando” continuará desarrollándose en los próximos días con nuevas mesas, talleres y sesiones dedicadas a ámbitos como la tecnología, la comunicación, la educación, la sociología o los idiomas.

Con esta iniciativa, el Colegio San Agustín reafirma su compromiso con una educación que no solo transmite conocimientos, sino que acompaña a los alumnos en la toma de decisiones fundamentales para su futuro.