La X Semana de Formación del Colegio San Agustín se cierra poniendo en valor la educación, la ciencia y el acompañamiento al alumno en su futuro

El Colegio San Agustín de Salamanca ha celebrado este jueves la cuarta y última jornada de la X Semana de Formación “Enseñar educando”, poniendo el broche final a una edición especialmente significativa en la que se han abordado múltiples ámbitos académicos y profesionales desde una perspectiva cercana, práctica y formativa.

Educación y vocación: el valor de quienes enseñan

La jornada ha contado con una mesa dedicada al ámbito educativo, bajo el título “La vocación de enseñar: formación y futuro en la educación”, en la que se ha reflexionado sobre el papel de los docentes en la formación de los alumnos y en la construcción de la sociedad.

La sesión ha tenido un significado especial para la comunidad educativa del centro con la participación de un profesor jubilado del Colegio, Emilio Martín, presidente además de la Asociación de Antiguos Alumnos, una figura de referencia para varias generaciones de alumnos y familias, cuyo testimonio ha puesto de relieve la importancia de la vocación, el compromiso y la cercanía en la tarea educativa.

Junto a él, otros ponentes han abordado la formación de los futuros docentes y los retos actuales del sistema educativo, destacando la necesidad de una educación que vaya más allá de los contenidos y contribuya al desarrollo integral de la persona.

Comprender la sociedad y proyectar el futuro

La jornada ha incluido también la mesa “Sociología aplicada: comprender la sociedad en la que vivimos”, en la que los alumnos han podido acercarse a esta disciplina desde una perspectiva práctica, entendiendo cómo se analizan fenómenos sociales cercanos a su realidad y qué aplicaciones tiene en ámbitos como la investigación, las políticas públicas o el análisis del comportamiento social.

El papel de la ciencia en el progreso de la sociedad

Uno de los ejes fundamentales del día ha sido el protagonismo de la ciencia, con sesiones dedicadas a instituciones de referencia en el ámbito de la investigación y la tecnología.

La sesión del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL) ha permitido a los alumnos conocer de cerca el trabajo que se desarrolla en el ámbito de la investigación en salud, así como las posibles salidas profesionales vinculadas a este campo.

Por su parte, la mesa dedicada al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) ha acercado a los estudiantes a la investigación y el desarrollo tecnológico en áreas estratégicas como la aeronáutica, el espacio o la defensa, poniendo en valor el papel de la ingeniería y la ciencia en el avance de la sociedad.

Idiomas: una herramienta clave para el futuro

La jornada se ha completado con la mesa “El valor de los idiomas en la formación y la vida profesional”, en la que se ha destacado la importancia del conocimiento de lenguas tanto desde el punto de vista académico como en su aplicación práctica en un entorno globalizado.

Los ponentes han subrayado el papel de los idiomas en el acceso a oportunidades formativas y laborales, la movilidad internacional y el desarrollo personal de los alumnos.

Un proyecto consolidado al servicio de los alumnos

Con esta última jornada, el Colegio San Agustín pone fin a la X Semana de Formación “Enseñar educando”, una iniciativa que, a lo largo de diez ediciones, se ha consolidado como un referente en la orientación académico-profesional en la ciudad de Salamanca.

Durante estos días, los alumnos han tenido la oportunidad de conocer de primera mano la realidad de numerosos ámbitos profesionales, gracias a la participación de más de medio centenar de ponentes procedentes del mundo universitario, científico, empresarial e institucional.

El cierre de esta edición refuerza el compromiso del centro con una educación que trasciende el aula, que acompaña a los alumnos en la toma de decisiones y que pone en el centro a la persona como eje de todo el proceso formativo.