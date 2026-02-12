Abandonan a las puertas del hospital de Salamanca a un joven tras recibir varios disparos en Pizarrales

Una persona ha resultado herida tras recibir varios disparos el lunes, 9 de febrero. Un incidente que ha obligado al varón afectado por arma de fuego a acudir al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca para ser atendido ante la gravedad del asunto.

El suceso comenzó por la tarde, momento en el que el hombre recibió varios disparos en diferentes zonas corporales. Ante esto, lo llevaron al hospital de Salamanca de urgencia.

Según ha podido saber SALAMANCA24HORAS, el varón fue herido en el abdomen y en una pierna con una pistola 9 milímetros, momento en el que fue trasladado al CAUSA donde fue operado por la tarde e ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos tras la intervención.

Además, según ha podido saber este medio, el joven se encuentra ingresado con una de las balas alojadas en el abdomen y otra en una de las piernas, por lo que seguirá tratado por los sanitarios durante los siguientes días.

Además, el suceso ocurrió en uno de los fumaderos de la capital del Tormes, situado en el barrio de Pizarrales, y se trataría de una persona joven a la que dejaron a las puertas del centro hospitalario para que fuera atendida.

De momento, no han trascendido más detalles del asunto y se desconoce más información.