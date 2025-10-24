Absuelto de lesiones dolosas por sufrir un brote psicótico cuando acuchilló a un padre y su hija en Salamanca

La Audiencia Provincial de Salamanca absolvió del delito de lesiones dolosas a un hombre que agredió con un cuchillo a un padre y su hija en un garaje comunitario por sufrir, en el momento de los hecho, un trastorno de ideas delirantes y brote psicótico que, según el tribunal, anuló por completo sus capacidades de conocer y querer su actos, de modo que le exime de responsabilidad penal.

La sala, eso sí, la impuso una medida de internamiento en un centro psiquiátrico por un periodo de dos años, en función de la supervisión médica. Además, le prohíbe acercarse o comunicarse con las víctimas a menos de 200 metros durante los cuatro años. Le condena, igualmente, a indemnizar al padre con 13.920 euros y a su hija con 12.426 euros por las lesiones y secuelas ocasionadas

Según recoge la sentencia, a la que tuvo acceso Ical, los hechos se remontan al mediodía del 17 de octubre de 2023, cuando se produjo una reyerta en un garaje comunitario del barrio salmantino de la Chinchibarra. El padre y su hija se encontraron con un matrimonio que ya había tenido problemas con otros vecinos. De hecho, el hombre y la mujer les increparon e insultaron, lo que dio origen al tumulto.

El hombre cogió un cuchillo del interior de su vehículo, que también estaba estacionado en el garaje, mientras amenazaba a gritos con matarles. En un intento de defenderse, las victimas consiguieron mantenerle en el interior del vehículo, aunque sin poder cerrar completamente la puerta. El agresor consiguió, finalmente acuchillarles en las muñecas a través de la ventanilla abierta. Mientras, su mujer les golpeaba con un palo y alentaba a su marido para que les clavara el cuchillo.

A su llegada a la escena, la Policía Nacional se encontró al hombre suplicando con las manos ensangrentadas, y al otro en el interior de un vehículo con un cuchillo de cocina de grandes dimensiones en la mano. Tras varios intentos para que el hombre del cuchillo los soltara, los agentes procedieron a su detención, mientras su mujer, que también acabó detenida, intentaba pro todos los medios impedir que los funcionarios realizaran su trabajo.