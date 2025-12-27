Absuelto de robar 5.000 euros el dueño de la tienda de El Pedroso de la Armuña al que el alcalde encañonó en Cantalpino en 2024

Hace dos años, El Pedroso de la Armuña vivía tiempos convulsos con la polémica surgida entre el que fuera dueño de tienda del municipio, y vecino de Cantalpino, y el ex alcalde, Angel Luis Portilla. Según indicaba el ex regidor, supuestamente habría robado más de 5.000 euros de la caja de la piscina, lo que no dudó en negar el acusado de ello, tal y como avanzó por aquel entonces SALAMANCA24HORAS.

Este dinero habría provenido de dos lares diferentes, por una lado de las papeletas de la tradicional paella que se hace por las fiestas patronales, además de las entradas a la piscina que se cobran en el chiringuito situado en la misma. Todo esto ocurrió un viernes, 30 de agosto, sin saber lo que vendría más tarde.

Un día después, ya de noche, a raíz de la polémica surgida, supuestamente el alcalde de El Pedroso de la Armuña por aquel entonces, Ángel Luis Portilla, se acercó con una escopeta hasta la casa del dueño de la tienda, abriendo este la puerta y encañonando al mismo al grito de “Te voy a matar”.

Más tarde, la Guardia Civil se acercó hasta el lugar para investigar los hechos y, como no, requisar el arma de inmediato de la que tenía licencia. Ante esto y al ser preguntado por este medio, el que fuera alcalde declaró que estaba en el cine y que en ningún momento fue a casa del dueño de la tienda a amenazarle.

Cabe recordar que el afectado residía con su pareja por aquel entonces además de un menor, por lo que llegaron a cambiar de domicilio a cientos de kilómetros por el temor a que pudiera haber cualquier tipo de represalia. Momento que llegaba tras haber matriculado al niño en un colegio de la zona, además de haber realizado todos los gastos escolares.

En las mismas declaraciones a este medio, el propio dueño aseguró que “durante el verano ha habido momentos complicados, debido a que el alcalde ha intentado hacernos la vida imposible, en algunos momentos, retirando el servicio de basura que pasaba por la piscina, además de querer que nos marcháramos de la propia tienda debido a que una persona importante del pueblo quiere quedarse con la misma”.

Según ha dictado la justos, de la que aún está en plazo de recurrir la misma: "Ante la falta de prueba de cargo que pueda acreditar inequívocamente la realidad de los hechos denunciados y existiendo dudas más que razonables sobre su verosimilitud hechos objeto de acusación, procede declarar la libre absolución del acusado del delito respecto del que venía siendo inculpado en el presente procedimiento".