Un accidente a la altura de Guijuelo se salda con tres heridos y un vehículo envuelto en humo

Tres personas de aproximadamente 30 años han resultado heridas tras la salida de vía de un turismo registrada en el mediodía de este lunes, en el kilómetro 2 de la SA-212, a la altura del municipio salmantino de Guijuelo.

El aviso fue recibido por los servicios de emergencia a las 15:06 horas, informando que del vehículo salía una gran cantidad de humo, lo que motivó la intervención urgente de los bomberos para controlar la situación.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Local de Guijuelo, la Guardia Civil de Tráfico, los bomberos de la Diputación de Salamanca y los servicios de Emergencias Sanitarias-Sacyl, quienes han atendido a los heridos in situ y han asegurado la zona para evitar más incidentes.

