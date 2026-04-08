Un accidente en la calle Río Miño obliga a cortar unos de los carriles

Un accidente entre dos turismos se ha saldado sin heridos de gravedad pero con una de las personas afectadas en el incidente con un ataque de ansiedad, lo que ha obligado a pedir asistencia sanitaria para una mujer.

La colisión, de la que se recibió aviso a las 18:48 horas, ha ocurrido en el puente de la calle Río Miño, obligando a cortar uno de los carriles en dirección hacia Puente Ladrillo, siendo una de las vías más transitadas a estas horas de la tarde.

Colisión en Río Miño

Por suerte, se ha logrado restablecer rápidamente la incidencia, tanto controlando el tráfico la Policía Local como asistiendo a persona que se encontraba nerviosa, según han indicado los Servicios de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León.