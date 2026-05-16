Un accidente entre un camión de basura y un turismo deja un varón de 70 años herido en Salamanca

Lugar en el que ha ocurrido el accidente entre un camión de basura y un turismo

Un accidente entre un camión de basura y un turismo se ha saldado con un varón de 70 años herido, según ha explicado el centro coordinador a través del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla y León.

El incidente, ocurrido a las 13:33 horas, ha sido una colisión por alcance entre ambos vehículos, encontrándose el conductor del turismo herido con un golpe en el brazo, además de sentirse ligeramente aturdido.

Además de los servicios sanitarios que se han movilizado hasta el lugar para atender in situ al hombre, la Policía Local de Salamanca se ha desplazado junto a la glorieta para regular el tráfico en uno de los puntos de Salamanca con más tráfico de vehículos.

Se desconoce todavía si el varón ha tenido que ser trasladado al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.