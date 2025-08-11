Un accidente de moto en Santa Marta de Tormes se salda con un herido y un incendio de vegetación

Un motorista ha resultado herido este lunes tras salirse de la vía en el kilómetro 3 de la carretera CL-510, a la altura de Santa Marta de Tormes. El accidente ha tenido lugar a las 19:04 horas, según ha informado el Centro de Emergencias 1-1-2 Castilla y León.

El herido, un varón cuya edad exacta no ha trascendido pero que oscila entre los 35 y 40 años, conducía una motocicleta que, por causas que se investigan, perdió el control y se salió de la calzada. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y personal sanitario de Emergencias Sanitarias – Sacyl para atender a la víctima.

Varias llamadas al 1-1-2 alertaron de que, a consecuencia del siniestro, se había originado un incendio de vegetación en las inmediaciones de la carretera.

Ante esta situación, se dio aviso a los Bomberos de la Diputación de Salamanca, que movilizaron los medios necesarios para sofocar las llamas.