Un accidente entre tres turismos deja una mujer herida en Carbajosa de la Sagrada

Un accidente entre tres turismos se ha saldado con una única mujer herida de 59 años que presentaba en el momento del incidente un fuerte dolor en el pecho, según ha expuesto el Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León.

Tras recibir esta alerta, hasta el lugar se ha trasladado la Policía Local de Carbajosa de la Sagrada, además de la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca para regular el tránsito de vehículos y evitar mayores incidentes.

Este accidente ha ocurrido justamente en la rotonda de Carbajosa de la Sagrada, más en concreto en el tramo que se une con la SA-20, en el kilómetro 93.

La fémina afectada ha sido atendida in situ en el lugar del incidente y se desconoce si ha tenido que ser trasladada hasta el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.