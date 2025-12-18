Un accidente entre dos turismos en Aldearrubia se salda con una mujer herida

Ambulancia en la A66 a la altura de Mozárbez

Un incidente en el término municipal de Aldearrubia entre dos turismos se ha acabado saldando con una mujer de 25 años que ha tenido que solicitar asistencia sanitaria tras el choque.

Un accidente que, a pesar de no haber sido de gravedad, ha dificultado el tráfico momentáneamente en la zona a primera hora de la tarde, a las 15:24 horas en la SA-804, en el kilómetro 8.

Además, cabe destacar que la Guardia Civil también se ha movilizado hasta el lugar para evitar que el tráfico se descontrolara en la zona, además de tomar parte en el asunto en caso de ser necesario.

De momento se desconoce si la mujer ha tenido que ser trasladada hasta el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca tras ser atendida por el personal del SACYL in situ.