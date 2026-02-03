Dos accidentes en apenas tres minutos dejan dos heridos en Salamanca y la A-66

La tarde de este martes ha estado marcada por dos accidentes de tráfico registrados en la capital salmantina y provincia, que obligaron a movilizar a los servicios de emergencia. El primero de ellos se produjo a las 15:36 horas en la avenida Luis de Camoens, en la rotonda con la calle Enrique de Sena, donde se registró una colisión entre un turismo y un minibús interurbano.

A consecuencia del impacto, un pasajero del autobús, un varón de unos 50 años, resultó herido con una brecha en la cabeza, por lo que fue necesaria la intervención de una ambulancia en el lugar.

Pocos minutos después, a las 15:39 horas, se produjo un segundo accidente en la provincia, en el punto kilométrico 363 de la autovía A-66, a la altura de Buenavista y en sentido Salamanca. En este caso, un camión se salió de la vía, resultando herida una mujer de 47 años.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca, así como personal sanitario de Sacyl, que atendió a la mujer tras movilizar una ambulancia.