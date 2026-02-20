Dos accidentes en menos de media hora en diferentes puntos de Salamanca

Aparatoso accidente el ocurrido en la tarde de este viernes en la A-62, en Villamayor.

El 1-1-2 ha recibido un aviso alertando del suceso a las 18:45 horas y, las citadas fuentes, refieren que se trata de la salida de vía de un coche y posterior choque contra el quitamiedos.

Hasta el lugar de los hechos, el punto kilómetro 239, se han trasladado agentes de la Guardia Civil de Tráfico para proceder a efectuar las correspondientes comprobaciones, esclarecer lo ocurrido y regular el tráfico del lugar para evitar incidentes mayores. Asimismo, una grúa se ha personadoe en el lugar para retirar el turismo.

El incidente no se ha cobrado heridos, pese a que se ha movilizado una ambulancia.

Minutos después, los servicios de emergencia han recibido otro aviso informando de un nuevo accidente en la Glorieta de los Ingenieros Militares.

El siniestro, en el que se han visto implicados un patinete y un turismo, tampoco se ha saldado con heridos. Sin embargo, agentes de la Policía Local han intervenido en el lugar.