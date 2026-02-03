Dos accidentes provocados por conductores ebrios causan daños a varios vehículos aparcados en Salamanca

Dos conductores ebrios han provocado dos accidentes en varias calles de la capital del Tormes. Uno de ellos en la calle Babia, tras el hipermercado Carrefour, y otro en la calle Huertas, junto al puente de Felipe VI.

Según han confirmado fuentes municipales, ambos incidentes se produjeron sobre las 23:00 horas de este lunes, 2 de febrero, causando daños a varios vehículos estacionados en la zona.

La Policía Local de Salamanca, tras acudir al lugar del accidente, realizaron las correspondientes pruebas de alcoholemia a los conductores, arrojando ambos resultados positivos, por lo que han sido propuestos para sanción.