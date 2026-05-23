Actuación de los bomberos por tres nuevos incendios en la provincia salmantina

Bomberos de la Diputación de Salamanca sofocan un incendio en una imagen de archivo

Tres nuevos incendios han asaltado la provincicia salmantina este sábado 23 de mayo, en tres localidades distintas: San Pedro del Valle, Valderrodrigo y Ciudad Rodrigo. Tal y como ha podido conocer Salamanca24horas, la totalidad de estos incendios se encuentran actualmente controlados.

En primer lugar, a las 18:53 horas, un fuego era declarado en la comarca de Salamanca, más concretamente en el municipio de San Pedro del Valle. Inmediatamente, hasta el lugar se han trasladado un total de cuatro medios procedentes del cuerpo de Bomberos de la Diputación de Salamanca.

Entre ellos, se trasladaron dos camiones bomba, un Equipo de Lucha contra Incendios Forestales (ELIF) y un agente medioambiental, que actualmente están realizando labores de extinción para controlar las llamas, cuyo origen aún se está investigando.

Más adelante, a las 19:18 horas, la alarma saltaba en la localidad de Valderrodrigo, perteneciente a la comarca de Vitigudino. Frente a las llamas, que aún se encuentran activas, se encuentran combatiendo tres medios de los bomberos de la provincia, compuestos por dos camiones autobomba y un agente.

Cuando el reloj marcaba las 20:15 horas, Ciudad Rodrigo presentaba un incendio de pelusas en una cuneta, al que se han trasladado cuatro medios de extinción. Finalmente, en torno a las 20:45 horas de la tarde de este sábado, los tres incendios han sido controlados por los operarios.