Incendio en el tejado de una vivienda de Ledrada por la acumulación de hollín en su chimenea

Los bomberos de la Diputación de Salamanca han trabajado durante la mañana de este jueves, 1 de enero, en la extinción de un incendio iniciado sobre las 12:39 horas en el tejado de una vivienda habitada de Ledrada.

El fuego no ha tardado en ser controlado gracias a la rápida intervención de los bomberos y del resto de servicios de emergencias desplazados al lugar. Acto seguido, se ha procedido a revisar el tejado por la cercanía de dos viviendas colindantes, que no han resultado afectadas por las llamas.

La causa del incendio ha sido la acumulación de hollín en la chimenea de la casa afectada, según indica la Guardia Civil de Salamanca en sus redes sociales. Tan solo hay que lamentar daños materiales.