La acusación particular confía en el jurado popular en una jornada clave del juicio por el crimen de Béjar

La abogada de la acusación particular, Marta González Ramajo, ha atendido este miércoles a los medios de comunicación minutos antes del inicio de la sesión prevista para esta mañana; se trata de una vista que se perfila como decisiva en el desarrollo del proceso.

Tras dos jornadas en las que se han sucedido las declaraciones de los familiares tanto de la víctima como del acusado, además de médicos forenses y agentes policiales, la letrada ha explicado que en la sesión de hoy están previstas las periciales médicas, así como el interrogatorio del acusado.

González Ramajo ha subrayado el profundo impacto emocional que el proceso está teniendo en el entorno de la víctima: “La familia está muy afectada, Charo era muy joven”, ha señalado. La abogada ha recordado que la fallecida tenía tres hermanos y cuatro hijos, que se han quedado sin su madre.

En este contexto, la letrada de la acusación particular ha insistido en la petición de justicia por parte de la familia. “Lo único que pedimos es que se haga justicia y esperamos que el jurado así lo decida”, ha concluido.

La sesión de este miércoles continúa con más pruebas técnicas y la declaración del acusado, elementos que podrían resultar determinantes para el veredicto final.