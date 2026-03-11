Los acusados del cautiverio de Chamberí niegan los hechos y protagonizan varios encontronazos en Sala

A las 13:04 horas ha llegado el turno de la declaración de los acusados del caso de la casa de Chamberí, quienes se han desvinculado de los hechos, culpándose entre ellos y llegándose, incluso, a interrumpir en varias ocasiones los interrogatorios de M.G.G y S.C.A por reproches de R.M.R.

"Me di cuenta de que estaba en una situación lamentable"

R.M.R, alias Machaca, ha señalado que cambiaron a la víctima a un edificio por la noche aunque, ha señalado, él no estuvo presente. Preguntado por el Ministerio Fiscal si la víctima le había manifestado querer irse del piso de Chamberí, el acusado ha manifestado que ella le dijo que "como no tenía donde ir se iba a quedar en ese piso hasta que encontrara otro"; "Ella nunca me dijo que la ayudara", ha explicado.

"Yo me encargaba de darle el agua por la ventana", ha relatado. "Ella estaba encerrada en el primer piso, pero yo no sé porqué estaba encerrada. Nunca he tenido llaves y yo nunca le he llevado comida", ha continuado . "Yo pensaba que era su amiga y que la estaban cuidando", ha señalado aunque, ha matizado, "me di cuenta de que estaba en una situación lamentable, pero yo nunca me he llevado nada a cambio".

"No me he llevado ni un céntimo" ha continuado, respondiendo a la pregunta formulada en relación al uso de la tarjeta bancaria de la víctima. "A mí también me quitaron dinero. Si no les daba dinero que ganaba trabajando, me pegaban", ha reiterado.

Ha confirmado, asimismo, que mantuvo una relación amorosa con la víctima aunque , eso sí, ha querido dejar claro que ese vínculo apenas duró un mes.

"Nosotros de su dinero no hemos tocado nada"

A continuación, ha sido el turno de declarar de M.G.G, miembro de la pareja. Ha alegado que conoció a la víctima porque era pareja de R.M.R y que no la percibía como una persona "normal" y ha referido que le constaba que estaba en el piso de Chamberí pero no que estuviera encerrada allí.

"Nosotros de su dinero no hemos tocado nada", ha reiterado, "el dinero que sacábamos lo gastábamos en cosas para ella, como tabaco".

Asimismo, ha negado haberle dado comida a la víctima, así como de disponer las llaves puesto que, ha referido, quien las tenía era R.M.R.

M.G.G ha aprovechado su declaración para desvincularse de los hechos, manifestando desconecer el porqué la víctima les ha implicado en el caso; "Nosotros no la hemos encerrado en ningún momento" ha respondido, concluyendo así la batería de preguntas del Ministerio Fiscal.

"Si me hubiera querido aprovechar de ella lo habría hecho en otro momento, no ahora"

Finalmente ha sido el turno de declarar de la mujer, pareja de M.G.G, S.C.A.

"En ningún momento ha vivido en mi casa", negando, también, su implicación en los hechos. "Nos facilitó el número PIN de la tarjeta porque no se fiaba de R.M.R. Ella me autorizaba a sacar su dinero. Si me hubiera querido aprovechar de ella lo habría hecho en otro momento, no ahora", ha relatado.

"Por el barrio se decía que el piso no tenía agua pero luz si había porque estaba enganchada", ha continuado. S.C.A ha insistido que nunca le llevó comida a la víctima, algo que el Fiscal ha querido reseñar que no corresponde con lo que manifestó durante su primera declaración.

"Yo nunca la he encerrado", ha concluido.

Finalmente, y en vista a los resultados de los exámenes efectuados por los médicos forenses, el Ministerio Fiscal ha señalado una pequeña modificación de penas solicitadas para R.M.R quedando contemplado el atenuante de anomalía, dada su discapacidad intelectual.

Así pues, la solicitud de penas, finalmente, es de 4 años y 9 meses por un delito de detención ilegal, 5 meses de prisión por un delito contra la integridad moral y 1 año de prisión por un delito de estafa.

El caso ha quedado visto para sentencia.