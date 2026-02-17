Dos adolescentes de Salamanca, en paradero desconocido desde el pasado 3 de febrero

Dos adolescentes se encuentran en paradero desconocido desde el pasado 3 de febrero. Se trata de Sheila S.B. y de Yanira H.M. Ambas tienen 15 años y fueron vistas por última vez en Salamanca.

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas de España ha facilitado la descripción de las jóvenes para ayudar en su búsqueda. Yanira mide 1,55 metros y pesa 50 kilos. Tiene ojos marrones, pelo negro y lleva gafas graduadas.

Sheila, por su parte, mide 1,65 metros y pesa 55 kilos. Tiene cabello negro y en el momento de su desaparición vestía un chándal y tenía 14 años. La joven cumplió los 15 el día posterior, el 4 de febrero.

En caso de conocer algún detalle sobre la desaparición de alguna de las jóvenes se puede informar a la Policía Nacional (091) o al Centro Nacional de Personas Desaparecidas.