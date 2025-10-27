Alerta en Vitigudino tras dos intentos frustrados del “timo del cambio” en estancos de la localidad

A lo largo de la mañana de este lunes, 27 de octubre, un varón ha intentado estafar a dos estancos de Vitigudino con el famoso “timo del cambio”. Un engaño que no se ha llegado a consumar gracias a la atención de los dependientes que han avisado rápidamente a la Guardia Civil de Salamanca.

El modus operandi era muy sencillo, acceder a los establecimientos para realizar pequeñas compras pagando con monedas. Más tarde, el hombre vuelve al interior con un billete de 50 euros para realizar el mismo pago por los mismos productos, durante la operación, el individuo distrae a los trabajadores solicitando cambio y retira el billete para más tarde achacar a los mismos que ya había pagado, lo que hace que en su posesión se quede tanto el billete de 50 euros como el cambio.

La Benemérita ha avisado y alertado a la población sobre este tipo de estafas, animando a que, si hemos podido ser víctimas de ello, se avise de inmediato a las autoridades competentes llamando al 062.