Un agente de paisano frustra un hurto de 300 euros en productos en un local del Paseo de la Estación

Un intento de hurto provoca un amplio despliegue en el Paseo de la Estación de Salamanca

Sobre las 16:00 horas de la tarde de este martes, un amplio despliegue de la Policía Nacional y Policía Local de Salamanca se ha llevado a cabo en el Paseo de la Estación de la ciudad, tras haber sido alertados de un intento de hurto en un establecimiento comercial de la zona.

Según ha podido saber Salamanca24horas, una joven habría aprovechado un momento de despiste de las empleadas para introducirse en un vehículo, en cuyo interior había otra mujer, con un carro lleno de productos valorados en 300 euros.

La rápida intervención de un agente de paisano que se encontraba en el lugar ha permitido interceptar la acción y evitar que se consumara el hurto.

Tal y como han apuntado fuentes consultadas por este medio, no es el primer episodio de estas características que se produce en este entorno.