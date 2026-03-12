Asesta un puñetazo a un mendigo y le roba diez euros en Salamanca

La Policía Nacional de Salamanca ha detenido a un varón por agredir con un puñetazo y atracar posteriormente a una persona sin hogar que se encontraba dormida en un cajero de la localidad salmantina. Según han indicado los propios agentes, el mendigo se encontraba pernoctando en el lugar de los hechos, momento en el que se acercó un conocido del mismo, asestándole un puñetazo y emprendiendo la huida al ver a los agentes.

Más tarde, la propia Policía Nacional logró interceptar al varón e interrogó al autor de la agresión, indicando este que de malas formas comenzó a gritar la persona agredida en el propio cajero y que al asustarse salió huyendo. Al comprobar los hechos los agentes, pudieron verificar que la persona sin hogar había sido sorprendida, más tarde agredida y después robada, siendo el objeto saqueado un billete de diez euros.

Del mismo modo, la persona que ha sufrido la agresión indicó a los agentes que no era la primera vez que ocurría, por lo que se trataba de una disputa que ya habría ocurrido en otras ocasiones.

Tras comprobar los hechos e intervenir el propio billete, la Policía Nacional ha trasladado el asunto a los Juzgados de Salamanca tras detener al autor de la agresión.